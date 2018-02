Tudi krofe je treba znati pravilno izbrati

Med krofi so velike razlike, zato je treba preveriti, koliko sladkorja in maščob vsebujejo.

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Bliža se pustni čas in z njim tradicionalne ocvrte slaščice, kot so flancati, miške in krofi. Te sicer prodajajo vse leto, a prav v pustnem času jih Slovenci pojemo največ. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da so med krofi velike razlike, zato je pomembno, da jih znajo potrošniki pravilno izbrati in preveriti, koliko sladkorja in maščob vsebujejo.

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je pregledala več predpakiranih krofov. »Že pogled na hranilno tabelo nam razkrije, da večinoma vsebujejo kar nekaj maščobe, nasičenih maščobnih kislin in sladkorja,« so opozorili.

V povprečju je šest pregledanih predpakiranih krofov v 100 gramih vsebovalo 14 gramov maščobe, od tega sedem gramov nasičenih maščobnih kislin, in 16 gramov sladkorja ter 0,7 grama soli.

Odrasla oseba z enim krofom (80 gramov) zadovolji približno petino dnevnih potreb po energiji in maščobah ter slabo tretjino (27 odstotkov) še varne dnevne količine sladkorja. Zaužije pa tudi že 40 odstotkov dnevne potrebe po soli.

S seznama sestavin lahko potrošniki razberejo tudi, ali krofi vsebujejo delno hidrogenirano maščobo, ki je sicer cenejša surovina, a hkrati to lahko pomeni, da izdelek vsebuje trans maščobne kisline, ki nastanejo pri določenih postopkih hidrogenacije maščob.

Škodljive transmaščobne kisline

Uživanje transmaščobnih kislin, ki nastanejo pri daljšem segrevanju olja na višjih temperaturah, je škodljivo za srčno-žilni sistemu, saj zvišujejo »slab« holesterol in hkrati znižujejo »dober« holesterol. Ob tem v ZPS opozarjajo, da predpakirani krofi vsebujejo številne aditive, ki med drugim omogočajo, da ostane krof skoraj nespremenjen do konca roka uporabe, ki je nekje tri do štiri dni.

Katerega izbrati?

Zato potrošnikom svetujejo, da pogledajo na hranilno tabelo in izberejo krof, ki vsebuje manj kot 15 gramov sladkorja in manj kot 20 gramov maščobe v 100 gramih izdelka. Preverijo naj tudi, da krof ne vsebuje delno hidrogenirane maščobe, ki je lahko dodaten vir zdravju škodljivih trans maščobnih kislin.

Dodali so, da je krofe zagotovo najbolje pripraviti kar doma. Testo za krofe naredimo iz osnovnih sestavin: moke, kvasa, jajc, mleka, masla in soli. »Izbira kakovostne maščobe pomeni, da bomo zmanjšali prisotnost nasičenih in transmaščobnih kislin, z doma pripravljenimi krofi pa se bomo izognili tudi številnim nepotrebnim in zdravju škodljivim aditivom, kot so fosfati,« so pojasnili na ZPS.