Varni na internetu: Zaščitite svoj pametni telefon

Najpogostejša tveganja so kraja telefona, sporočila spam in okužba z virusom. Kako jih preprečiti?

Pametna naprava, npr. pametni telefon, tablica, pametna ura in podobno, je po vsebini in namenu v tem času več kot samo orodje za komunikacijo. Postala je naše okno v svet, hkrati pa omogoča pogled v naše življenje. Je naprava, ki hrani številne intimne informacije ter nam omogoča dostop do naših fotografij, videoposnetkov, blogov, forumov, spletnega bančništva, računa PayPal, elektronske pošte, SMS-sporočil, profilov na družbenih omrežjih, koledarja, podatkov o tem, kje smo, ter drugih spletnih storitev in aplikacij.

Najpogostejša tveganja: kraja, spam in okužba

Kraja ali izguba pametnega telefona je verjetno nekje pri vrhu najbolj neželenih dogodkov in nam lahko precej oteži vsakdanje življenje, saj smo tako rekoč ves dan odvisni od naših omrežnih pomočnikov. Če vas doleti ta neljubi dogodek, je nujno, da uporabniki najprej kontaktirate svojega operaterja, ki zablokira uporabo SIM-kartice in s tem onemogoči, da bi nekdo ustvaril dodatne stroške (npr. s klicanjem v tujino ali klicanjem komercialnih številk). Če uporabniki podajo prijavo na policijo, morajo tudi sporočiti številko naprave IMEI.

V primeru okužbe z virusom je najvarneje, da se na napravi na novo namesti programska oprema (Firmware). Tehnično bolj podkovani uporabniki lahko to storijo sami, drugače pa je napravo treba odnesti na servis. Če se naprava samo ponastavi na tovarniške nastavitve, ni nujno, da se s tem virus odpravi v celoti. Škodljivih aplikacij za pametne telefone je (za zdaj) relativno zelo malo, pa še te se praviloma ne pojavljajo v uradnih trgovinah z aplikacijami.



Aplikacije nameščajte iz uradnih trgovin. Foto: AFP

Najpogostejša zloraba, ki jo zaznavamo na odzivnem centru SI-CERT, je povečano število spam sporočil v obliki SMS-sporočil, ki vsebujejo tudi povezavo, ki naj bi jo uporabnik kliknil. Na SI-CERT opažamo porast pošiljanja takšnih sporočil, trend se bo verjetno nadaljeval tudi v prihodnje. Neželena oziroma spam sporočila so sicer bolj znana pri uporabi elektronske pošte, kjer pa je ta težava večinoma odpravljena s preizkušenimi filtri na poštnih strežnikih, ki takšna sporočila blokirajo. Sistem SMS-sporočil pa takšnih filtrov ne pozna, tako da vsa poslana sporočila, tudi neželena, vedno pridejo do prejemnikov. Pošiljatelje neželenih SMS-sporočil je zelo težko izslediti. V nasprotju z elektronsko pošto, kjer prejemnik sporočila lahko sam najde informacijo o izvoru in poti sporočila, to pri SMS-sporočilih ni mogoče.

Kaj se skriva za povezavami v SMS-sporočilih? Splošno pravilo je, da ne klikamo na povezave v takšnih sporočilih, saj so te skoraj vedno škodljive. Povezava vas lahko po nekaj preusmeritvah odpelje v trgovino Google Play, kjer naj bi naložili aplikacijo, ki v zameno za osebne podatke uporabnika in njegov čas obljublja domnevne nagrade. Takšne aplikacije ponavadi zahtevajo dostop do našega celotnega imenika in nato pošiljajo sporočila naprej še vsem našim kontaktom.

V veliko primerih pa povezava pelje na spletno stran z lažno nagradno igro, kamor morate za sodelovanje vpisati svojo telefonsko številko. Običajen namen teh sporočil je to, da vas včlanijo v plačljiv SMS-klub, ki vas lahko stane 20 evrov na mesec.



Primer spam SMS sporočila. Foto: SI-CERT

So eni telefoni varnejši od drugih?

Zaščita in dostop do vsebin na sami napravi sta odvisna od zaščitnih mehanizmov, ki jih uporablja lastnik naprave, in ne toliko od znamke oziroma proizvajalca. Naj zato naštejemo nekaj preprostih ukrepov, ki veliko pripomorejo k zaščiti pametnega telefona.

1. Zaklepajte zaslon naprave vsaj z vzorcem, še bolje pa s številko PIN, geslom ali prstnim odtisom. Bodite previdni pri izbiri številke PIN − naj ne bo rojstni datum ali številka, ki jo lahko drugi uganejo.

2. Nastavite šifriranje vsebine naprave in kartice SD. S tem preprečite dostop do vsebine pri fizičnem vdoru v napravo.

3. Skrbite za redno varnostno kopiranje podatkov. Za to lahko uporabite možnost sinhronizacije, ki je že vgrajena v samo napravo ali pa katero od številnih aplikacij za varnostno kopiranje.

4. Aplikacije vedno nameščajte samo iz uradnih trgovin (npr. Google Play ali Apple Store). Marsikatera aplikacija, še posebej to velja za brezplačne, med namestitvijo od nas zahteva, da ji omogočimo dostop do številnih podatkov. Na primer preprosta aplikacija za bujenje lahko zahteva dostop do naših stikov in slik ali želi dovoljenje za snemanje zvoka. V takem primeru je najbolje prekiniti proces namestitve in izbrati drugo aplikacijo, ki zahteva manj podatkov. Običajno je cena za brezplačne aplikacije skrita drugje: v vrednosti, ki jo imajo naši podatki za oglaševalce. Zato vedno preverite, katera dovoljenja zahteva aplikacija.

5. Naložite si aplikacijo, ki omogoča zaklepanje naprave na daljavo oziroma aktivirajte funkcijo Find My iPhone, če uporabljate iPhone.

6. Priporočljivo je tudi namestiti protivirusno zaščito za mobilne naprave, ki jo ponujajo tako rekoč vsi ponudniki protivirusnih rešitev.

Varni na internetu

Program Varni na internetu je nastal, da bi ozaveščal o nevarnostih, ki prežijo na povprečnega spletnega uporabnika. Ta vsakodnevno uporablja spletno bančništvo, nakupuje v spletnih oglasnikih in spletnih trgovinah, komunicira prek družbenih omrežij, na spletu išče informacije in opravlja različne počitniške rezervacije.

Njihova naloga je, da širšo javnost informirajo o vseh vrstah spletnih goljufij, katerih posledica je finančno oškodovanje žrtve, opozarjajo na varno uporabo spletnega bančništva in poudarjajo pomen varovanja naše identitete na družbenih omrežjih.

V programu Varni na internetu še posebej veliko pozornosti namenjajo ozaveščanju uporabnikov o aktualnih spletnih prevarah in jih učijo prepoznavati najočitnejše znake spletnih prevar. Njihovi strokovni sodelavci pa nudijo brezplačno svetovanje tako fizičnim osebam kot podjetjem in organizacijam.

***