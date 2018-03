Za boljši digitalni svet, za večjo varnost potrošnikov na spletu

Ljubljana – Svetovna potrošniška organizacija Consumers International je letošnji 15. marec, svetovni dan potrošnikov, posvetila spletnemu poslovanju in težavam, ki pri tem prežijo na potrošnika (spletne prevare, cenovna diskriminacija, geoblokiranje itn.), pod geslom Za boljši digitalni svet. O tem bo danes mogoče slišati na dnevu odprtih vrat slovenskega Evropskega potrošniškega centra (EPC), kjer bodo potrošnikom predstavili njihove pravice in odgovarjali na vprašanja v zvezi s težavami pri nakupih doma ali v tujini. Mladim bodo na voljo predavanja in nagradne igre s poučnimi vsebinami, govora bo o kupovanju ponaredkov, pravicah letalskih potnikov ter najpogostejših prevarah na družbenih omrežjih.

Večina pritožb, ki jih prejme EPC (več kot 70 odstotkov), se nanaša na spletne nakupe, predvsem na nedobavo, napake na blagu, poškodovanjem ali izgubo pošiljke in zahtevki v zvezi tem. Romana Javornik, EPC: »Kadar gre za prevaro, to potrošnik največkrat ugotovi takrat, ko mu blago ni dobavljeno ali se prodajalec ne odziva na njegove pozive za dobavo. Ko ime oz. spletno stran prodajalca preverimo s pomočjo spletnih orodij, kot sta scamadvisor in whoisdomain, ponavadi ugotovimo, da ni verodostojen, največkrat ne prihaja iz EU in ima visoko oceno tveganja. Pogosto spletna stran kmalu izgine. V takih primerih potrošniku, če je pri plačilu uporabil kreditno kartico, svetujemo, da povračilo uveljavlja v reklamacijskem postopku pri svoji banki (chargeback). V zvezi z družbenimi omrežji smo imeli le eno pritožbo, in sicer francoskega študenta, ki je bil prevaran pri najemu študentskega stanovanja v Ljubljani.«

Za novo pogodbo, za potrošnike!



Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je praznik počastila z nekoliko širše zastavljeno vsebino. Potem ko je Evropska komisija napovedala ukrepe za krepitev varstva potrošnikov pod imenom Nova pogodba za potrošnike, je ZPS izzvala tudi slovensko politiko, naj dvigne raven varstva potrošnikov v Sloveniji. Od strank na državnozborskih volitvah pričakuje, da bodo v svoje volilne programe in bodočo koalicijsko pogodbo vključili tudi aktivnosti za ponovno vzpostavitev učinkovitega varstva potrošnikov.

ZPS po besedah njene predsednice Brede Kutin ne terja sprejemanja novih predpisov, ampak proaktivno delovanje in sodelovanje ministrstev, nadzornikov, regulatorjev pri vsebinskem izvajanju sprejete politike varstva potrošnikov, v kateri bo ustrezno mesto spet dobila tudi potrošniška organizacija.

Na tiskovni konferenci so govorili tudi o letošnji temi dneva potrošnikov: Spletne ponudbe praviloma stavijo na nizke cene oziroma na celo do 90-odstotne popuste in ti navdušenim potrošnikom zameglijo razum, čeprav bi lahko vedeli, da prestižne znamke zelo redko tekmujejo s popusti. Kupca zgolj oberejo za denar ali mu dostavijo ponaredek namesto originala, ki ga za nameček zaseže carina. Nekatere prevare trkajo na potrošnikova čustva, obljubljajo zdravje, mladost, vitko linijo, raznovrstne prihranke. A čeprav so pod obljube so podpisani kvazi izvedenci, ZPS opozarja, da »čudežev ni, niti na spletu«. Poleg vprašljive varnosti pa so potrošniki tam izpostavljeni tudi diskriminaciji glede na to, v kateri državi vstopajo na splet. A vsaj takoimenovanemu geoblokiranju je EU napovedala vojno, razen pri nakupih digitalnih vsebin.

Okolje spodbuja rast spletne prodaje

Iz odgovorov institucij, ki imajo opravka z varstvom in varnostjo potrošnikov na internetu, je razbrati, da je preventiva vsekakor bolj učinkovita kot »zvonjenje po toči«. Podatki o rasti števila spletnih prevar ne čudijo, če upoštevamo, da nakupovanje prek spleta narašča eksponentno (v Sloveniji po 30 do 40-odstotni letni stopnji) in da uporabljamo elektronske načine plačevanja.

Raste tudi zaupanje potrošnikov, ki je po besedah strokovnjaka za spletno trgovanje Darka Dujiča, direktorja podjetja Ceneje.si, poleg priročnosti ključni faktor nakupne odločitve. Dodaja, da so prevare del vsakdana, tako na spletu kot v realnosti. »A ključ je ozaveščanje, ne pa vzbujanje strahu. Če potrošniki najprej poskrbijo za varno uporabo lastnih naprav – računalnikov, spletnih povezav, mobilnih naprav, brskalnikov –, nato pa izberejo legitimne, zaupanja vredne iskalnike, primerjalnike in certificirane spletne trgovce, ki skrbijo za varnost in transparentnost, je razlog za skrb odveč.«