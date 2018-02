Žita za zajtrk so presladka

Ba. Pa.

Za zajtrk se pogosto v naši skodelici najdejo žita, saj so zelo priročna in hitra za pripravo. »Žal se velikokrat izkaže, da so zaradi visoke vsebnosti sladkorja bolj primerna za sladico kot za zajtrk, kar se je izkazalo pri primerjalnem ocenjevanju, ki ga je izvedel Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave MIPOR,« sporočajo iz Zveze potrošnikov Slovenije.

Le en izdelek je bil ocenjen dobro, deset jih je dobilo oceno povprečno in pet oceno nezadovoljivo – predvsem zaradi neprimernega prehranskega profila oziroma velike vsebnosti sladkorja, dodanih nepotrebnih aditivov in arom, potratne embalaže in slik na njej, ki nagovarjajo najmlajše. Vsi rezultati so dostopni na www.potrošnikovZOOM.si.

Primerjalno ocenjevanje žit za zajtrk, namenjenih otrokom, je pokazalo, da so v povprečju vsebovala 26 gramov sladkorja na 100 gramov izdelka, medtem ko so žita za zajtrk s suhim sadjem, ki so jih pregledali februarja 2017, vsebovala v povprečju 19 gramov sladkorja.

Kot so ugotovili na MIPOR, velika večina pregledanih žit za otroke vsebuje veliko sladkorja, a med vzorci je tudi nekaj manj sladkih izdelkov. Pri kupovanju žit, ki jih za zajtrk ponudimo otroku, je torej branje hranilne tabele nujno, opozarjajo.

Poleg tega med pregledanimi žiti za zajtrk izdelka brez aditivov ni, čeprav gre za žita, namenjena otrokom. Tako noben izdelek ni dobil ocene zelo dobro. Oceno dobro je dobilo šest žit za otroke, ki so vsebovali le dodane arome. Preostali izdelki, ki so vsebovali še emulgator, so bili ocenjeni slabše.

Najslabšo oceno pomanjkljivo sta dobila izdelka Hrustek (emulgator: sojin lecitin, stabilizator E476, aroma) in Marque repere (emulgator: E471, E472e, arome, antioksidant: izvleček z visoko vsebnostjo tokoferolov), ki vsebujeta največ aditivov, še sporočajo iz inštituta.

MIPOR primerjalno ocenjevanje izvaja v okviru državne koncesije za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev.