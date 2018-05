Antropocen, nova geološka doba, je že tu

Aprila so na Dunaju, kjer evropska zveza geofizikalnih ved EGU na že tradicionalni letni konferenci zbere okoli 14 tisoč znanstvenikov z vsega sveta, priredili več dogodkov za znanstvenike, ki poklicno proučujejo zdravje planeta Zemlje, pa tudi za vse, ki jih ta vprašanja ljubiteljsko zanimajo.



V Dolgi noči raziskav s 13. na 14. april so lahko vsi, ki jih to zanima, na enem od 40 prizorišč te dunajske prireditve podrobneje izvedeli, kaj je antropocen. Ime je neuradno, saj svetovna strokovna združenja še niso sprejela tega izraza, s katerim mnogi znanstveniki označujejo sedanjo geološko in ekosistemsko dobo Zemlje, v kateri je človek odločilen dejavnik. Nekateri menijo, da se je antropocen začel okoli leta 1800, hkrati z začetki industrializacije. Drugi, ki jih je morda celo več, trdijo, da se je začel 16. julija 1945, ko so ZDA v puščavi Nove Mehike detonirale prvo atomsko bombo.



»Podnebne spremembe, pomanjkanje surovin, osiromašenje tal, uničevanje rastlinskih in živalskih vrst … Človekov vpliv na okolje je tako velik, da se je antropocen pravzaprav že začel,« pravi sedimentolog Michael Wagreich, profesor na dunajski fakulteti za geoznanost, geografijo in astronomijo ter član mednarodne skupine znanstvenikov, ki mora ugotoviti, kdaj se je začel antropocen in zakaj lahko govorimo o antropocenu kot novi geološki dobi, naslednici sedanjega holocena.



Wagreich je imel 17. aprila v dunajskem naravoslovnem muzeju uvodno predavanje z naslovom Antropocen: ali je človek nova geološka velesila?. O tem vprašanju so nato razpravljali ves večer. Po več parametrih, denimo po količini ogljikovega dioksida v ozračju, količini prenesenih ali premaknjenih sedimentov in hitrosti izginjanja organizmov, smo že zdavnaj presegli razpone odstopanja in rede velikosti, običajne za holocen.



Skrb vzbujajoče naraščanje gladine Sredozemskega morja



Človekov vpliv na okolje je zaradi razvoja znanosti in tehnologije vse očitnejši in lažje merljiv. O tem se lahko prepričamo vsako leto aprila v avstrijskem glavnem mestu. Od leta 2005 evropska zveza geoznanosti EGU vsako leto na Dunaju organizira svojo generalno skupščino. Največje in najuglednejše srečanje geofizikov v Evropi je letos spet privabilo več kot 14.000 udeležencev z vsega sveta. Tokrat smo spoznali in poslušali številne strokovnjake za vulkanologijo, raziskovanje Zemlje, notranjo sestavo našega planeta, ozračje, podnebje, energijo, vire …



Srečanja se je udeležil tudi Michalis Vousdoukas z inštituta za okolje in trajnostni razvoj (IES), enega od sedmih inštitutov skupnega evropskega raziskovalnega središča. Vousdoukas skupaj s sodelavci pripravlja globalne napovedi tveganja za poplave ob vseh vrstah obal, od oceanov do rek.



Ta strokovnjak opozarja, da 44 odstotkov svetovnega prebivalstva in polovica prebivalstva EU živi 50 ali manj kilometrov od obale. Segrevanje Zemlje je dejavnik, zaradi katerega se povečuje ekstremna višina morja in s tem tveganje za poplave ob obalah po vsem svetu. Zadnje čase rečne poplave povzročajo škodo v vrednosti 0,04 odstotka bruto domačega proizvoda; v nekaj desetletjih bo ta škoda predvidoma narasla na 0,1 odstotka BDP. Škoda zaradi poplav ob morskih obalah se bo po teh napovedih povečala s sedanjega 0,01 na 0,29 do 0,86 odstotka BDP – odvisno od splošnega družbenoekonomskega razvoja in od tega, kako hitro se bodo povečevale količine plinov zaradi učinka tople grede.



S sodelavci z inštituta IES je Vousdoukas pripravil predvidevanja za ves planet z ločljivostjo sto metrov. Izračunali so, da bo do konca 21. stoletja ekstremna višina morja na svetu narasla za 34 do 172 centimetrov, odvisno od plinskih izpustov. Pri takšnem razvoju dogodkov se bodo med drugim pogosteje začele pojavljati katastrofalne poplave.



Stoletne poplave bodo pogostejše



Poplave, ki so se do zdaj pojavljale enkrat na sto let, se bodo v večini tropskih krajev pojavljale enkrat na leto. Vsako leto bo zaradi takšnih poplav ogroženih od 150 do 185 milijonov ljudi, globalna škoda bo znašala od 2000 do 7500 milijard dolarjev.



Napovedi za posamezne celine se precej razlikujejo, vendar prevladuje prepričanje, da bodo največ posledic občutile Oceanija, Afrika in Južna Amerika. Če bodo najpomembnejši energetski vir še naprej fosilna goriva, bodo ekstremne višine morja najbolj vplivale na Severno Ameriko.



S podobnim vprašanjem se ukvarja tudi Marco Anzidei z italijanskega državnega inštituta za geofiziko in vulkanologijo. Na Dunaju je predstavil prve rezultate projekta SaveMedCoasts (Rešimo sredozemske obale), ki ga financira evropska komisija. Cilj projekta je ublažiti posledice naraščanja gladine morja za ljudi in premoženje na obalnih območjih Sredozemskega morja tik ob morju oziroma na manj kot enem metru nadmorske višine. Ta območja najbolj ogroža naraščanje morske gladine zaradi vpliva podnebnih sprememb, opozarja Anzidei. »Poskušamo ugotoviti, kako in kdaj se bodo pojavljale morske poplave, ki jih pričakujemo na analiziranih območjih do leta 2100.«



Anzidei se s svojimi sodelavci posveča predvsem trem italijanskim lokacijam, ki so na Unescovem seznamu svetovne kulturne dediščine, in eni v Grčiji. To so Beneška laguna, Liparsko otočje v Tirenskem morju severno od Sicilije, regija Cinque Terre s petimi vasmi ob 12 kilometrov dolgi, strmi ligurijski obali jugovzhodno od Genove in grški otok Lefkada.



Pogrezanje tal



Znanstveniki so ugotovili, da relativno naraščanje morske gladine še posebno vpliva na Benetke in vulkanski otok Lipari. Ne samo da tam morje narašča zaradi podnebnih sprememb, ampak se hkrati tudi nenehno pogrezajo tla.



Na otoku Lipari se tla vsako leto pogreznejo za približno 11 milimetrov, tako da bo do konca tega stoletja zaradi naraščanja morske gladine (za 2 milimetra na leto in sčasoma še več) in hkratnega pogrezanja tal gladina morja za približno 1,6 metra višja kakor zdaj. To je velika težava za prebivalstvo otoka, ki je naseljen že od prazgodovine. Pomeni namreč, da bo sčasoma pod vodo izginilo veliko arheološko in kulturno bogastvo starega Rima in poznejših obdobij. Antično liparsko pristanišče je že dolgo pod morjem, naraščanje morske gladine pa ogroža tudi zgodovinske zgradbe, zgrajene v zadnjih dveh ali treh stoletjih.



»Najpomembnejša med njimi je cerkev Anime del Purgatorio v Marini Corta. Pod cerkvijo je skladišče, ki je približno dva metra pod sedanjo morsko gladino in precej pod višino nabrežja, ki ga dograjujejo, medtem ko morje narašča.«



Anzidei je pojasnil, da raziskujejo zgodovino potapljanja tega dela italijanske obale. Dogodke rekonstruirajo z arheološkimi raziskavami, aerofotogrametrijo, večsnopno batimetrijo z izjemno visoko ločljivostjo, z vulkanološko-tektonskim ocenjevanjem pogrezanja tal, z napovedmi mednarodne komisije o podnebnih spremembah in naraščanju morja v prihodnjih desetletjih (napovedi prilagodijo konkretnim lokacijam) ter z analizami zgodovinskih zemljevidov. Na podlagi podatkov nato pripravijo napovedi o tem, kako in kdaj bi se lahko pojavile poplave do leta 2100, posvečajo pa se predvsem tistim, ki bi ogrožale zgodovinsko pomembna obalna mesta.



»Z našo rekonstrukcijo lahko približno prikažemo predviden položaj obale otoka Lipari v obdobju od starega Rima do leta 2100,« nam je na Dunaju povedal Anzidei.