Brexit deluje tudi kot spodbuda za večjo mobilnost

Dve leti po referendumski odločitvi britanskih državljanov o odhodu iz Evropske unije se že bolj jasno kažejo posledice na različnih področjih. Tudi v izobraževalni in raziskovalni dejavnosti, kjer si po eni strani prizadevajo, da bi kar najbolj ohranili dosedanjo vključitev v evropske programe, po drugi pa pospešeno iščejo nove možnosti sodelovanja in razvoja.



Pri obojem imajo veliko podporo britanske vlade in javnosti. To ni presenetljivo, kajti akademska sfera v Veliki Britaniji ne uživa samo mednarodnega ugleda, temveč ima tudi pomembno vlogo v britanskem gospodarstvu.



Nič čudnega torej, da visoki predstavniki britanskega akademske sfere že vse od brexita veliko potujejo, po Evropi in svetu. To vsekakor velja tudi za Vivienne Stern, direktorico uglednega združenja Universities UK International (UUKi), ki se je do avgusta 2016 imenovalo UK Higher Education International Unit. S preimenovanjem so hoteli poudariti, da združenje deluje v okviru britanskih univerz, in sicer z nalogo, da vsestransko podpira njihovo mednarodno dejavnost.



Pomemben del tega poslanstva so zaupali Sternovi, s katero smo se pogovarjali med njenim nedavnim kratkim obiskom v Sloveniji. Diplomantka univerze Cambridge (leta 1998 je diplomirala iz angleške književnosti) ima za seboj že prestižno kariero v visokem šolstvu in znanosti. Začela je v britanskem parlamentu, nato je vodila politični sektor britanskih univerz, kjer je bila odgovorna tudi za uveljavljanje nove visokošolske zakonodaje, pred tremi leti pa je prevzela omenjeno funkcijo v UUKi. Ob tem je članica vodstva britansko-indijskih raziskav, inovacijske iniciative in strateškega partnerstva v visokošolski fundaciji, članica svetovalne skupine britanskega sveta za izobraževanje ...



Kot pravi, svoje glavno poslanstvo vidi v krepitvi raziskovalnega in visokošolskega sodelovanja med Veliko Britanijo in drugimi državami. Tudi namen njenega obiska pri nas je bil predvsem iskanje možnosti razvoja dolgoročnih odnosov med Veliko Britanijo in Slovenijo v visokem šolstvu in raziskovanju. To zajema mobilnost študentov, akademskega osebja in znanstvenikov, razvoj skupnih visokošolskih programov in transnacionalno visokošolsko izobraževanje.



Pred dvema letoma, po razglasitvi brexita, je bilo veliko vprašanj, kaj bo to pomenilo za tuje študente in kaj za raziskovalno izmenjavo. Oglašali so se zaskrbljeni raziskovalci z vaših vodilnih univerz in tudi z univerz drugod po svetu. Kakšne so bile razmere videti tedaj in kakšne so videti danes, ko so se stvari verjetno že precej razjasnile?



Po brexitu je bilo, razumljivo, v britanski raziskovalni sferi veliko negotovosti in tudi kritik na račun univerz. Takrat še nismo imeli jasnih odgovorov. Na sestankih v Bruslju s predstavniki evropske komisije še ni bilo mogoče ugotoviti, kako se bodo odnosi razvijali. Nam je bilo jasno, da želimo še naprej ohraniti močno partnerstvo. Vsi smo morali sprejeti referendumsko odločitev, o kateri sama še vedno mislim, da je bila napačna. Toda to je realnost, tako kot je realnost naše skupno prizadevanje, da ohranimo odlično raziskovanje in močno mednarodno znanstveno sodelovanje. Zato moramo delati še bolj trdo. Dobra novica je, da čutimo razumevanje vseh evropskih partnerjev. Za zdaj zanesljivo vemo, da bomo do leta 2020 ohranili sodelovanje v okvirnem programu evropskih raziskav in sodelovanje v programu visokošolske mobilnosti Erasmus +. Seveda pa si želimo, da nam bo sodelovanje v evropskih programih omogočeno tudi po tem roku.



Ste že naredili načrt, kako nadomestiti izgubo evropskih sredstev po brexitu? Boste uresničili napovedi, da vaši udeleženci s področij raziskovanja in visokega šolstva ne bodo čutili posledic?



Vlada nam ves čas zagotavlja, naj ne skrbimo zaradi denarja. Dejansko se je takoj po referendumu leta 2016 z vladno odločitvijo naš proračun za raziskave zelo povečal. Za okrog sedem milijard funtov v triletnem obdobju. To je bilo tudi jasno znamenje vsem našim raziskovalnim partnerjem, naj ostanejo v navezi, in hkrati vabilo novim zainteresiranim raziskovalcem. Za nas je evropsko sodelovanje še naprej temeljnega pomena. Tudi zaradi bližine. Do avstralskega partnerja je dan in pol poti, do slovenskega pa samo dve uri. Seveda se bodo po preteku dveletnega prehodnega obdobja nekatere stvari spremenile. Zato je večje domače financiranje bistveno.



Tolikšno vladno podporo verjetno kaže pripisati tudi dejstvu, da akademska sfera vaši državi ustvarja precejšen dohodek. Predvsem po zaslugi številnih tujih študentov in prav tako odličnih dosežkov vaših raziskovalcev, ki so še vedno v vrhu dobitnikov podpore evropskega raziskovalnega sveta.



Drži. Javnost močno podpira delo naših univerz in raziskovalcev. Naša prizadevanja so zdaj usmerjena predvsem v ohranjanje dosedanjih partnerstev in iskanje novih. Veliko možnosti za izboljšave je zlasti na področju mobilnosti. Na britanskih univerzah je okrog 17 odstotkov tujih študentov, med katerimi narašča še zlasti število kitajskih. Ta delež nas veseli in bi ga radi še okrepili. Nismo pa zadovoljni z mobilnostjo naših študentov. Težko je razumeti njihov odpor do študija v tujini. Vendar naša kampanja Go international že žanje sadove. Pri tem se krepi podpora domačih univerz, ki ugotavljajo, da mobilnost prinaša korist tudi njim.



Precej britanskih univerz ima podružnice v evropskih državah in drugod po svetu. Ali lahko pričakujemo, da bi kakšno dobili tudi v Sloveniji?



To je popolnoma odvisno od zainteresiranih partnerjev v tovrstnih projektih.



Za katere nove oblike sodelovanja ste se dogovarjali med obiskom pri nas?



Med tem obiskom smo šele proučevali možnosti za krepitev sodelovanja, in to na več področjih. Med drugim za bilateralno sodelovanje v raziskovalni dejavnosti, po zgledu sporazumov, ki jih ima Slovenija z Avstrijo, Madžarsko in še nekaterimi državami. Ugotavljam pa, da je še veliko več možnosti za krepitev mobilnosti študentov. Trenutno je na slovenskih univerzah samo 40 britanskih študentov. Lahko bi jih bilo precej več in za to si bomo tudi prizadevali.



Precej Slovencev si želi študirati na vaših univerzah. Kaj se bo v prihodnjih letih spremenilo zanje in za druge študente iz tujine?



Za vse, ki se bodo pri nas vpisali do septembra letos, bo vse ostalo tako, kot je zdaj. To pomeni, da bodo lahko študirali pod popolnoma enakimi pogoji kot naši študentje. Pričakujemo, da nam bomo to uspelo ohraniti v prehodnem dveletnem obdobju. Kasneje se bodo študijski pogoji spremenili, vendar ne za tiste, ki bodo takrat že študirali v Veliki Britaniji. Zanje bodo do konca študija veljali enaki pogoji.



Dovolite še osebno vprašanje. Kako je diplomantka angleške književnosti postala strokovnjakinja za visokošolsko in znanstveno politiko?



To področje me zelo zanima in bila sem resnično navdušena, ko so mi ponudili sedanjo funkcijo. Zelo rada delam z ljudmi, rada jih motiviram za skupne aktivnosti. Vsak mesec v povprečju teden preživim na poti. A za zdaj mi to ne povzroča težav.



In kakšne vtise boste odnesli iz Slovenije?



Dejstvo je, da premore vaša država odlično visoko šolstvo in znanost. To je velik potencial, zato si želimo še krepiti že zdaj dobro sodelovanje, o čemer priča tudi veliko skupnih objav naših in vaših raziskovalcev.