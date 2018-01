Detektor raka v pomoč kirurgu

Na univerzi Texas v Austinu v ZDA so predstavili nov primerek majhne priročne naprave, MasSpec Pen, na pogled podobne nalivnemu peresu, ki so ga tako tudi poimenovali. V rokah onkološkega kirurga ta napravica v desetih sekundah prepozna rakasto tkivo v človeškem telesu. Tako naj bi ga pomagala hitreje, zanesljiveje in varneje odstraniti, hkrati pa zavarovati čim več zdravega. To naj bi tudi zmanjšalo tveganje za ponovitev bolezni.



Analiza, objavljena v mednarodni znanstveni reviji Science Translational Medicine, nakazuje, da je test 96-odstotno zanesljiv. MasSpec Pen za odkrivanje bolezni izkorišča metabolizem rakavih celic. Njihova naravnanost k vztrajni rasti, širjenju in namnoževanju kaže, da imajo tako imenovano »notranjo kemijo« precej drugačno kot zdravo tkivo.



To spoznanje so strokovnjaki uporabili pri razvoju te naprave, in sicer tako, da se s konico dotaknejo sumljivega tkiva in nanj spustijo kapljico vode ter jo nato posrkajo za analizo. Kemikalije v celicah se premaknejo v kapljico, ki jo potem pregledajo v spektrometru. Ta preveri maso z več tisoč kemikalijami vsako sekundo. Rezultat je kemični zapis, ki zdravniku pove, ali imajo pred seboj zdravo ali rakavo tkivo.



Za kirurga je tako vselej eden največjih izzivov to, da pred posegom oziroma med njim določi natančno mejo med zdravim in bolnim tkivom. Ta je pri nekaterih tumorjih očitna, pri drugih pa lahko precej ali močno zabrisana. Naprava naj bi zdravniku torej pomagala, da bi bolj natančno izrezal rakavo tkivo v celoti. Če ga izreže premalo, lahko vsaka rakava celica spet zraste v tumor. Preveč radikalne operacije pa za bolnika niso vedno bolj varne, so pa bolj travmatične, huje izčrpajo bolnika in zahtevajo tudi dolgotrajnejše zdravljenje.



Novo tehnologijo so testirali na 253 primerih vzorcev tkiv. Načrtujejo nadaljevanje raziskave, da bi napravo izboljšali, preden jo bodo predvidoma prihodnje leto začeli uporabljati. Naprava lahko analizira tkivo v premeru 1,5 milimetra, raziskovalci pa že razvijajo natančnejše naprave, s katerimi bi lahko pregledovali tudi manjše vzorce, na primer 0,6 milimetra v premeru.



Sama naprava je priročna in poceni, večji strošek pa vsaj za zdaj predstavlja analiza na spektrometru. Tako napovedujo, da bi v nadaljevanju raziskave morda lahko razvili tudi bolj priročno in mobilno spektrometrijo. Na fotografiji: testna priročna naprava za hitro odkrivanje rakastih celic.