Do okolja prijazna toplotna črpalka na Dunaju

Na Dunaju bodo v okrožju Simmering do konca leta zgradili največjo in najzmogljivejšo toplotno črpalko v srednji Evropi, ki bo ogrevala 25.000 dunajskih gospodinjstev. Tako bodo izpuste ogljikovega dioksida zmanjšali za 40.000 ton na leto, so sporočili s Predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani, Eurocomm.



Toplotna črpalka deluje podobno kot hladilnik, le v obratni smeri. Vir toplote za veliko toplotno črpalko v dunajskem Simmeringu je segreta hladilna voda iz elektrarn. S posebnim hladilnim sredstvom v toplotni črpalki tej vodi odvzamejo toploto in jo uplinijo. S stiskanjem pare naraščata tlak in temperatura, pridobljeno toploto pa uporabijo za ogrevanje gospodinjstev. Zaradi odvzema toplote se para spet utekočini, tlak se zmanjša in postopek se ponovi. Napredna tehnologija v napravi omogoča, da toploto lahko pridobivajo že iz zelo hladne vode. Tako bo toplotna črpalka z močjo 27 megavatov vodo s šest stopinj Celzija lahko segrela celo na 95 stopinj Celzija.



Dunajska mestna ministrica za okolje Ulli Sima je povedala, da je velika toplotna črpalka Simmering z visoko učinkovitostjo vodilni projekt na področju najmodernejše in do okolja prijazne proizvodnje toplote v Evropi. Gospodinjstva bo varno in zanesljivo preskrbovala z do okolja prijaznim daljinskim ogrevanjem.



Dunajsko javno energetsko podjetje Wien Energie bo v prihodnjih letih v tehnologije za pridobivanje energije iz obnovljivih virov namenilo 460 milijonov evrov. Vodja Wien Energie Karl Gruber je povedal, da so decentralizirane toplotne črpalke, ki preskrbujejo posamezne stavbe, že zelo razširjene, razvoj velikih toplotnih črpalk pa je še v povojih: »Mi že danes prisegamo na to v prihodnost usmerjeno tehnologijo, ki nam omogoča, da načrtno in učinkovito uporabimo odpadno toploto iz naših elektrarn.«