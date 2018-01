Do spodbujevalnika brez kirurškega reza

Tik pred koncem leta je ekipa ljubljanskih zdravnikov (kardiologa prof. dr. Igor Zupan in prof. dr. Tomislav Klokočovnik in anesteziolog doc. dr. Gordan Mijovski) predstavila postopek vsaditve posebno majhnega srčnega spodbujevalnika prvim sedmim pacientom brez kirurškega reza.



Srčni spodbujevalnik, ki je trenutno najmanjši na trgu, so pacientom vstavili v srce s punkcijo prek vene v dimljah in pritrdili na mišico v desnem ventriklu, kamor so vstopili skozi veno. Napravica, ki jo potrebujejo večinoma bolniki, pri katerih srce bije prepočasi (navadno pod 60 utripov na minuto), je posebej fiziološko prirejen in kar najbolj izpopolnjen računalnik v prsni votlini. Srcu omogoča, da ujame svoj ritem in zadovoljivo opravlja svoje delo.



Bolniki, ki jim srce utripa prepočasi, se hitro utrudijo, so omotični in lahko za kratek čas celo izgubijo zavest. Srčni spodbujevalnik je za njihovo normalno življenje nujen.



Prednosti novega tipa



Novi postopek vstavljanja spodbujevalnikov brez kirurškega reza je omogočil nov tip spodbujevalnikov, imenovanih MICRA. V čem se ti razlikujejo od običajnih?

Foto: UKC Ljubljana

Predvsem je spodbujevalnik MICRA v primerjavi z navadnim precej manjši, kljub temu pa se ponaša z najnovejšo tehnologijo, ki mu daje pred običajnimi še več prednosti. Za vsaditev v telo zadošča minimalen invazivni poseg.

Poseg zdravniki opravijo v plitvi narkozi in pacient je ves čas posega pod nadzorom specialistov anesteziologije. V telesu pacienta je manj tujega materiala, ni kovin, le kapsula v velikosti vitaminske kapsule, zato tudi ni motečih estetskih posledic. Podkožni žep za baterijo ni potreben in manjša je verjetnost, da nastanejo razjede in pride do infekcije. Tehta le 2,3 grama, zato srce manj obremenjuje. Poleg tega se lahko uporablja tudi v magnetnem okolju. Prednosti so še, da se prilagaja bolnikovim potrebam (na primer pri spremembi fizične aktivnosti). Zelo pomembna prednost je tudi ta, da je primeren za bolnike, ki so alergični na kovino, za kar do zdaj ni bilo prave alternative.

Žal ni za vsakogar



Klasični srčni spodbujevalnik ima baterijo, ki jo je mogoče menjati, ta pa ostane v telesu tudi po desetih letih, kolikor je življenjska doba najmanjšega srčnega spodbujevalnika.



Ta tehnologija se je v svetu komaj začela uporabljati. »Prvi poskusi na pacientih so bili izvedeni leta 2013, v EU so ga certificirali lani. Je eden redkih posegov v telo, ko pacient po posegu v celoti funkcionira, in zagotavlja popolno ozdravitev ter vrnitev v vsakdanje življenje,« je povedal prof. dr Igor Zupan.

Foto: UKC Ljubljana

Metoda žal ni primerna za vsakogar. »Primerna je za starejše bolnike in tiste, ki imajo težave s klasično vstavitvijo spodbujevalnika. To so na primer dializni bolniki, ki nimajo žilnega dostopa,« pojasnjuje predstojnik Kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja Kirurške klinike prof. dr. Tomislav Klokočovnik. Pove, da MICRA še ni programiran za otroke, po desetletju se ga ne odstrani, ampak mu dodajo baterijo.

»Je čudo tehnike tega časa, ki je vstavitev spremenilo v rutinski poseg, za katerega je potreben le en šiv v dimljah. Prav elektroda pri klasičnih spodbujevalnikih je največji problem, ker se mora prepogibati. V novih spodbujevalnikih pa je združe no vse, tudi baterija in elektroda.«