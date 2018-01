Igor Gregorič, dobitnik priznanja VTIS leta

Na letošnjem jubilejnem, petem srečanju društva V tujini izobraženih Slovencev (VTIS) v Ljubljani, ki ga je več kot sto udeležencev najprej začelo s celodnevnim posvetom v prostorih Univerze v Ljubljani, za tem pa nadaljevalo še z drugimi srečanji in pogovori ter predstavitvami znanstvenoraziskovalnega in izobraževalnega dela v tujini, so prvič podelili priznanje Vtis leta.



Prejel ga je ugledni slovenski srčni kirurg, prof dr. Igor Gregorič za njegov izjemen in navdihujoč prispevek h kroženju slovenskega znanja.



V društvu VTIS, katerega člani te dni sodelujejo tudi na predstavitvah kariernih priložnosti, ki jih organizira več uspešnih slovenskih podjetij, si namreč že od formalne ustanovitve leta 2013, prizadevajo za povezovanje in sodelovanje po vsem svetu razpršenih slovenskih izobražencev predvsem na področju znanosti, raziskovanja, izobraževanja in profesionalnega razvoja. Tako v ospredje ne postavljajo vprašanja odhajanja mladih v tujino, temveč priložnosti, ki jih za razvoj matične države predstavljajo v tujini pridobljeno znanje in izkušnje teh posameznikov. Več kot tisoč članov društva VTIS v tujini redno spremlja dosežke slovenskih raziskovalcev in profesorjev na tujih raziskovalno-izobraževalnih ustanovah, ki so postali vezni člen prenosa znanja.



Kot je med drugim na slovesnosti poudaril dosedanji predsednik društva VTIS, mag. Igor Cesarec, so ugotovili, da med takimi zaslužnimi posamezniki vsekakor izstopa prof dr. Igor Gregorič, vodilni srčni kirurg v največjem medicinskem središču na svetu, Texas Medical Center v Houstonu.



Mladi slovenski medicinci v Houstonu



Dr. Gregorič, dobitnik številnih priznanj v tujini, je med drugim tudi prejemnik priznanja ambasador znanosti. S sodelavci iz tujine ter slovenskimi zdravniki že vrsto let organizira strokovna srečanja v Sloveniji, kjer ugledna imena s tega področja predstavljajo najpomembnejše dosežke v zdravljenju bolezni srca in ožilja.

Pred kratkim je tako na srečanju članov Slovenske medicinske akademije na Medicinski fakulteti v Ljubljani, prav tako prikazal nove dosežke bazičnih raziskav in lastne klinične izkušnje s presaditvami srca ter napredek pri razvoju najsodobnejših – vse manjših, trajnejših in varnih - podpornih srčnih črpalk s katerimi rešujejo življenja bolnikov s hudim popuščanjem srca; v nekaterih primerih kot premostitev do presaditve, ali kot trajno rešitev.



Dr. Gregorič, ki je tudi redni profesor na teksaški univerzi, se je od leta 1984 kalil in uveljavljal v srčni kirurguiji ob boku najbolj uglednih imen v svetovnem vrhu kardiokirurške stroke. Med drugimi so bili to profesorji Georg J. Reul, Oscar Howard Bud Frazier in legendarni ustanovitelj inštituta THI (Texas Heart Instituta) Denton A. Cooleyj. Zadnjih pet let je direktor centra za srčno popuščanje v bolnišnici Memorial Herman, ki deluje v sklopu medicinske fakultete in poskrbi za 35 odstotkov vseh bolnikov z boleznimi srca in ožilja v Houstonu.



Poleg obsežnega kliničnega, znanstvenoraziskovalnega in pedagoškega dela na teksaški univerzi pa Igor Gregorič ves čas ohranja tesen stik s slovenskim zdravstvom, saj je že skoraj dve desetletji glavni mentor in programski direktor slovenskih študentov na teksaški univerzi in bolnišnici. Na krajšem ali daljšem izobraževanju v Houstonu se je tako do sedaj zvrstilo več kot tisoč študentov z obeh slovenskih medicinskih fakultet. Ti so lahko pobliže spoznali, da je tudi v okolju, ki ponuja veliko priložnosti, vsak začetek težak, a je možno z veliko motivacije, vztrajnosti in nadpovprečno delavnostjo doseči tudi dobre rezultate in veliko zadovoljstva.