Inovativna implantacija umetne šarenice

Na oftalmološkem kongresu Video Cataratta Refrattiva v Milanu je prim. mag. Vladimir Pfeifer z očesne klinike UKC Ljubljana prejel prestižno Barraquerovo nagrado za prikaz inovativne tehnike vstavitve umetne šarenice. Ta reši bolnika pred neznosnim bleščanjem in mu izostri vid, v kombinaciji s presaditvijo roženice omogoči čisto vidno os in povrne vid, ima pa tudi izreden učinek na videz obraza.



S to inovativno tehniko je dr. Pfeifer v Ljubljani operiral 12 pacientov po hudih očesnih poškodbah ali prirojenih pomanjkljivostih šarenice. Opis njegove operativne tehnike je bil objavljen v ameriški izdaji revije Healio Ocular Surgery News. Dr. Pfeifer o njej uči na tečajih in predavanjih po vsem svetu.