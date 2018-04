Iskanje novih modelov za večjo prehransko varnost

Lokalno pridelana hrana in čedalje pomembnejša vloga lokalnega trga spreminjata razvojne strategije v kmetijstvu. O tem, kakšni naj bodo novi razvojni modeli in kje se lotiti sprememb za zagotavljanje višje stopnje prehranske varnosti, so ob obravnavi poročila evropskega foruma akademij znanosti in umetnosti EASAC razmišljali slovenski strokovnjaki na posvetu SAZU.



»Kmetijstvo je razpeto med številne zahteve, od pridelovanja hrane, energije, materialov, ki jih želimo pridelati na kmetijskih obdelovalnih površinah, po drugi strani pa bi radi ohranili diverziteto,« je na posvetu opozorila prof. dr. Martina Bavec z mariborske fakultete za biosistemske vede. »Razmišljamo, kako zavarovati tla pred negativnimi vplivi, kako ohraniti vode, da bomo še naprej lahko pili kakovostno vodo iz pipe.«



V lanskem poročilu o izvajanju nacionalnega akcijskega načrta za trajnostno rabo pesticidov med kazalniki piše, da so v kar 85 odstotkih od skoraj 200 analiziranih vzorcev vode našli ostanke pesticidov. »Če to prenesemo na povprečno stanje v Sloveniji, se sprašujem, kaj pravzaprav delamo vsak dan in kaj delamo tudi v kmetijstvu,« je kritična Bavčeva. »Kakorkoli obračamo, je večinski delež pesticidov v vodi poleg komunale, podjetij in še koga mogoče pripisati tudi našemu sektorju.«



Ob novih izzivih kmetijstva, ki naj bo pospešeno trajnostno ali, kot ga imenujejo v dokumentih, s trajnostno intenzifikacijo, se celo strokovnjaki sprašujejo, kaj v resnici to pomeni. »Cilj je zmanjšati stroške, hrana mora biti čim cenejša. To pa dosežemo na različne načine. Pri vseh oblikah intenzifikacije so lahko zelo različni vplivi na okolje, na naravo in tudi socialno sestavo podeželskih območij. Kmetijstvo s trajnostno intenzifikacijo razlagamo z uporabo vseh pristopov, s tradicionalno obdelavo in uporabo sodobne kmetijske prakse. Ta naj bi bila kombinacija instrumentov, primernih tako za ekološko kmetijstvo kot za vse druge pridelovalne sisteme, v smislu pridelati dovolj.«



Vir beljakovin za prehrano živali tudi mesno-kostna moka



Ob naraščajočem povpraševanju po beljakovinskih virih in omejenosti naravnih virov – ni mogoče mimo dejstva, da živinoreja bistveno bolj vpliva na okoljske spremembe kot rastlinska pridelava, s tem da 70 odstotkov svetovne proizvodnje žit pokrmimo živalim – je v ospredju razvoj matične bioznanosti. Ta omogoča velike premike v znanosti o živalski produkciji, toda, kot poudarja Bavčeva, je pri tem treba upoštevati družbene in ekonomske vidike, kajti prav v tem segmentu je veliko zadržkov pri potrošnikih.



Raziskave so usmerjene tudi »v razvoj alternativnih virov krme iz zavržkov hrane in iskanje še drugih alternativnih virov beljakovin, pri čemer mesno-kostno moko v EU ponovno uporabljamo od leta 2012 kot sestavni del krme za živali, vendar ne za prežvekovalce, temveč za prašiče in perutnino«.



Pri živinorejskih raziskavah je velik poudarek na gensko spremenjenih živalih za prehrano, o čemer je bilo opravljenih precej raziskav, rezultat vsega tega pa je, kot pravi Bavčeva, pravzaprav samo losos, ki ga zdaj lahko kupujejo Američani. »Veliko denarja je bilo potrošenega za ideje, ki pa jih potrošniki kot končni kupci zavračajo. Družbeni vidik gotovo ni dovolj upoštevan pri financiranju teh raziskav. Številne raziskave potekajo še v druge smeri, ena takih je odpornost piščancev proti ptičji gripi.«



Raziskave v smeri brezrožnega goveda



Novo in povsem odprto področje je preurejanje genoma, kjer razvijajo rešitve za hitrejši prirast mišične mase. »Raziskave potekajo tudi v smeri brezrožnega goveda, da bi preprečili trpinčenje živali z odstranjevanjem rogov, ki se je uveljavilo kot dobra kmetijska praksa v obdobju industrijskega kmetijstva. Prav tako z genetiko iščejo rešitve za obvladovanje testosterona pri prašičkih pri določeni starosti.«



O rastlinski proizvodnji so v poročilu zapisali, da je pridelava kar v treh četrtinah odvisna od žlahtnjenja, natančneje, da se je povečala zaradi uspešnega žlahtnjenja rastlin. Večinoma v zelo majhnem obsegu pa da v EU pridelujemo gensko spremenjene rastline, le v nekaj državah. Zato se Bavčeva sprašuje, ali je dolgoročno trajnostno, če je samo od enega dejavnika, torej genotipa, odvisno 75 odstotkov nečesa.



Preurejanje genoma zahteva drugačno obravnavo



Trajnostni razvoj mora sloneti na več stebrih, poudarja, tako bo manj ranljiv. Po drugi strani pa morajo biti izsledki znanosti bolje integrirani v družbenoekonomski, okoljski in politični kontekst.



»Vprašanje, aktualno tudi za širšo javnost v Sloveniji, je preurejanje genoma oziroma genotipa, ki da je nekaj drugega, kot je bila prejšnja tehnologija, zato naj EU ta proizvod obravnava drugače. Zaradi zaščite ekoloških pridelovalcev, ki nočejo pridelovati tovrstnih pridelkov, naj bi veljala ustrezna pravila, a ne na račun kmetov in potrošnikov, da bi morali kupovati dražje pridelke. Prav tako prilagoditve zahtevajo podnebne spremembe, z razmislekom o klasifikaciji novih rastlin v Evropi, z iskanjem novih tehnologij in sort, ki bodo uspešne tudi v našem prostoru. Kot primere navajajo kvinojo, sibirske borovnice.«



Veliko razlogov za ekološko pridelavo



Konvencionalno kmetijstvo je kljub izboljšavam in novim tehnologijam še vedno daleč od res trajnostnega. Nasprotno pa je ekološko kmetijstvo zelo obetavno za slovensko pridelavo hrane in se ga kaže lotiti bolj pogumno.



»Imamo manj kot pol milijona hektarov kmetijskih obdelovalnih zemljišč, 60 tisoč je aktivnih kmetij, ki prejemajo subvencije, povprečno kmetijsko gospodarstvo meri 6,8 hektara, na njem redijo v povprečju sedem glav velikih živali. Drugo dejstvo je, da se številni mladi, ki prevzemajo kmetije, usmerjajo v ekološko pridelavo. Sicer pa se moramo odločiti, kaj si želimo, industrijsko konvencionalno ali v okolje in kakovost bolj usmerjeno pridelavo, ki bo prodana doma, ali pa bo, tako kot se dogaja danes, slovenska visokokakovostna hrana šla v izvoz, manj kakovostna pa bo prihajala na naš trg.«



Ključna je trajnostna raba tal



Za trajnostno kmetijstvo v Evropi je ključna tudi trajnostna raba tal in drugih naravnih virov. Poleg pridelave hrane so tla pomembna za vodo in kroženje hranil. Slovenija ima s skromnim obsegom obdelovalnih površin pri tem nemalo težav.



»Imamo samo 180 tisoč hektarov obdelovalnih površin, 400 tisoč hektarov je travinja in 1,14 milijona hektarov gozda,« je s podatki natančna prof. dr. Helena Grčman, predstojnica centra za pedologijo in varstvo okolja na ljubljanski biotehniški fakulteti. Opozarja, da je pozidava povsod velik problem.



»V EU smo med letoma 1990 in 2000 izgubili 275 hektarov na dan oziroma tisoč kvadratnih kilometrov na leto. V tem obdobju je bilo izgubljenih zemljišč za pridelavo 6 milijonov ton pšenice. Tako lahko razumemo, zakaj bomo vedno bolj odvisni od tujih trgov. V Sloveniji izgubimo eno pethektarsko kmetijo na dan. Največjo skrb pa vzbuja podatek, da je v občinskih prostorskih načrtih za pozidavo že rezerviranih še 57 tisoč hektarov, večina od teh na obdelovalnih površinah v ravnini. Kar danes še gledamo kot njive in travnike v dejanski rabi, je že rezervirano za gradnjo, in to v bilanci 180 tisoč hektarov obdelovalnih površin. Zato je naš položaj med evropskimi državami res zastrašujoč. Smo na repu po obsegu obdelovalnih površin na prebivalca, kar ne zagotavlja več prehranske samooskrbnosti.«



Vzroke poznamo, dodaja: »Gradili smo infrastrukturne objekte, povečali smo število gospodinjstev, ključno pa je, da je poskočilo število občin s 60 na 212, pri čemer je prostorsko načrtovanje na lokalni ravni, torej vsaka občina zase načrtuje trgovske centre, industrijske cone itd. To je tudi glavni razlog za izgubo najkakovostnejših kmetijskih zemljišč, kar potrjujeta primer Magne in umestitev tretje razvojne osi, čeprav so bile druge možnosti.«



Po bonitetni lestvici od nič do sto je povprečna vrednost kmetijskih zemljišč pri nas 41 odstotkov, saj jih je skoraj polovica na kraškem svetu, Magna in tretja razvojna os pa sta na zemljiščih z bonitetno oceno nad 60. Kot poudarja Grčmanova, so vsi dosedanji zakoni o kmetijskih zemljiščih urejali njihovo zaščito za zagotavljanje prehranske varnosti, so pa ves čas težave na izvedbeni ravni.



Izziv pri trajnostni rabi prostora je tudi boljše poznavanje lastnosti tal za gospodarjenje z vodami. Ključno je vedeti, koliko vode lahko sprejmejo tla, zlasti v povezavi z izpiranjem FFS v podzemne vode. V Sloveniji imamo težave z nitrati v vodi. »To ni le posledica večje uporabe hranil v kmetijstvu, ampak tudi zmanjševanja količine podzemnih voda zaradi drugih procesov v okolju, med njimi pozidave, ki zmanjšuje koncentracijo padavin in iztekanja v podzemne vode, in širjenja gozda ter posledično zmanjševanja količine vode, ki prispe do tal.«