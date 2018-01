Kitajski znanstveniki odprli pot kloniranju ljudi?

J. G.

Kitajski znanstveniki so objavili, da jim je prvič zgodovini uspelo klonirati opici, in to z metodo, s katero bi lahko ustvarili več sto identičnih primatov, mogoče pa tudi identična človeška bitja.



Čeprav nekateri to vidijo kot velik korak k ustvarjanju ljudi po meri, Kitajci pravijo, da ne nameravajo klonirati ljudi, ampak so opici klonirali samo za znanstvene namene. Znanstveniki so dejali, da bi klonirane opice uporabljali pri raziskovanju človeških bolezni.

Znanstveniki so uporabili enako metodo, s kakršno so leta 1996 klonirali ovco Dolly. Opici ženskega spola vrste dolgorepi makak Džong Džong in Hua Hua sta prišli na svet na Inštitutu za nevroznanost kitajske akademije znanosti v Šanghaju tako, da so znanstveniki uporabili DNK iz celice vezivnega tkiva fetusa. Potem ko so DNK prenesli v donirano jajčno celico, iz katere so odstranili jedro, so z genetskim reprogramiranjem odstranili gene, ki bi sicer preprečili nadaljnji razvoj embria.

Vodja raziskovalne skupine dr. Čjang Sun je dejal, da so preizkušali različne metode, vendar je bila uspešna samo ena. »Veliko poskusov za kloniranje opice ni uspelo. Zdaj bomo lahko ustvarjali modele, na katerih bomo raziskovali bolezni možganov, karcinom, napake v imunskem sistemu in metabolizmu ter preizkušali delovanje zdravil pred klinično uporabo.«

Kitajski znanstveniki so javno objavili rezultate svojega dela šele po tem, ko je postalo jasno, da je minila kritična faza razvoja in da bosta opici preživeli. Džong Džong se je rodila pred osmimi tedni, Hua Hua pa je teden mlajša. Hranijo ju po steklenički, sta živahni in se lepo razvijata, pravijo.

Odkar so klonirali ovco Dolly, so znanstveniki poskušali z enako metodo klonirati pse, mačke, svinje, krave in ponije pa tudi človeške embrie.

Džong Džong in Hua Hua sta prva primerka kloniranih primatov. Kitajski znanstveniki pravijo, da je kloniranje celic fetusa mogoče kombinirati s tehnikami urejanja genov, s čimer bi naredili veliko število opic z določenimi genetskimi okvarami, ki povzročajo bolezni pri ljudeh, kot sta alzheimerjeva in parkinsonova bolezen, takšne živali pa bi uporabili za preučevanje bolezni in iskanje zdravil.

V zvezi s tem so se oglasili znanstveniki po vsem svetu, ki opozarjajo na neetičnost morebitnih poskusov kloniranja človeka. Sicer dvomijo, da bi poskus kloniranja otroka uspel. Jose Cibelli z univerze v Michiganu pa meni, da bi bilo to tehnično mogoče, etično pa zelo sporno. Poudarja, da bi urejanje genov lahko uporabili za popravljanje genetskih napak v embriih, posledica česar bi bilo rojevanje zdravih otrok, vendar bi bili v tem primeru to otroci, ki bi bili kopije nekaterih že prej rojenih. Kloniranja ljudi ne dovoljuje nobena zakonodaja.

Organizacija za zaščito živali PETA je obsodila kloniranje opic in poudarila, da je ta postopek prava grozljivka, izguba življenja, časa in denarja ter povzroča neizmerno trpljenje.