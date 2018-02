Ko lažna sporočila izzovejo nepotreben napad

Sodobne biomedicinske raziskave so že razkrile številne poti in načine sporazumevanja med milijardami celic v zdravem človekovem organizmu in med boleznijo. Niso pa še jasni vsi mehanizmi, povezani z nastankom raka, njegovim širjenjem in odpornostjo rakavih celic. Pomemben prispevek k razumevanju teh procesov so dodali raziskovalci Kemijskega inštituta v Ljubljani z odkritjem, da zunajcelični vezikli, ki jih sproščajo rakave celice, vsebujejo signalni posrednik (MyD88), ki se lahko prenese v okoliške celice, jih aktivira in tako spreminja svoje okolje.



Celice se odzivajo na spremembe v okolju prek prenosa signalov z aktivacijo receptorjev, ki sprožijo različne procese, na primer vnetni odziv pri različnih okužbah in poškodbah; zaradi vnetja, ki ga izzove kakšen tujek, »prebujen« imunski odziv najpogosteje ubrani telo pred boleznijo. Kadar pa tak odziv uide izpod nadzora, lahko to poganja kronične in tudi rakave bolezni.



Da zunajcelični vezikli prenašajo signale in tako posredujejo komunikacijo med celicami, je predmet intenzivnih raziskav v zadnjih letih. Zdaj so raziskovalci dokazali, da lahko zunajcelični vezikli prenašajo tudi celotne aktivne signalne komplekse, ki v tem primeru vsebujejo beljakovino MyD88, in se s tem izognejo klasični poti aktivacije prek receptorjev.



Posebnost B-celičnega limfoma



Zanimiv primer pretirane aktivacije celic, ki spodbuja raka, je Waldenströmova makroglobulinemija (WM), vrsta limfoma, pri katerem so odkrili, da ima več kot 90 odstotkov bolnikov mutirano beljakovino MyD88. Posledica je, da je ta beljakovina ves čas aktivna, in to neodvisno od receptorjev, zato poganja vnetje. Drugi so že pokazali, da če se blokira signalizacija prek omenjene beljakovine, to povzroči smrt rakavih celic.



»Dr. Monika Avbelj, nekdanja sodelavka v našem laboratoriju, danes zaposlena v Leku, je pred leti raziskovala mutacijo L265P na beljakovini MyD88. Molekulski mehanizem delovanja mutirane oblike MyD88 so pojasnili in o njem poročali v znanstveni literaturi,« razlaga dr. Mateja Manček Keber, višja znanstvena sodelavka na odseku Kemijskega inštituta za sintezno biologijo in imunologijo.



Sogovornica je prva avtorica najnovejše raziskave o odkritju prenosa signalnih kompleksov iz rakavih celic z zunajceličnimi vezikli. Rezultati raziskave so bili pred dnevi objavljeni v reviji Blood, eni vodilnih publikacij za hematologijo s faktorjem vpliva 13,1. Avtorji so še Duško Lainšček in Mojca Benčina s Kemijskega inštituta, Rok Romih z Inštituta za biologijo celic pri Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, Jiaji G. Chen, Zachary R. Hunter in Steven P. Treon z Inštituta za raziskave raka Dana-Farber pri harvardski medicinski fakulteti, enega najuglednejših centrov za zdravljenje te vrste raka na svetu, ter Roman Jerala s Kemijskega inštituta, ki je raziskavo vodil.



Samodejni prožilec imunskega odgovora



Mateja Manček Keber se sicer že vrsto let ukvarja s tako imenovanimi »toli«: v stroki so znani po oznakah TLR (Toll-like receptors). To so membranski receptorji, ki prepoznavajo različne sestavine mikroorganizmov in sprožijo imunski odziv. Ležijo bodisi na površini celice bodisi v posebnih organelih v notranjosti, za prenos signalov v jedro po aktivaciji receptorjev TLR pa je zelo pomembna omenjena beljakovina MyD88.

»Znanje, ki smo ga pridobili iz prejšnjih raziskav, nam je pomagalo razumeti, zakaj mutirana beljakovina MyD88 lahko sproži vnetje, ne da bi se prej aktivirali receptorji TLR. Se pravi, da tudi ko ni okužbe in ne liganda za omenjene receptorje, bo mutirana beljakovina aktivna in bo nenehno sprožala vnetje ter imunski odziv. S tem očitno ustvarja pogoje, ki vplivajo na razvoj raka,« pojasnjuje sogovornica.

Kot dodaja, so že dlje časa znana opažanja, da kronično, stalno vnetje v telesu morda res ni glavni vzrok za razvoj raka, je pa zelo verjetno pomembno pri razvoju raka, za metastaziranje in druge procese, ki se dogajajo v organizmu. »Vsi ti mehanizmi še niso povsem jasni, gotovo pa ima stalni stres za organizem številne neprijetne posledice.«