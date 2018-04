Misija Gaia in galaktični časovni stroj

Misija Gaia Evropske vesoljske agencije je izdala drugo javno objavo rezultatov, ki je daleč največji katalog astronomskih meritev v zgodovini. Vsebuje položaje in premikanje na nebesni sferi ter razdalje za 1.331.909.727 zvezd, za 7,2 milijona zvezd je izmerjena njihova radialna hitrost, tu so še meritve sija 1.692.919.135 zvezd in natančni položaji za 14.099 asteroidov v našem Osončju in 556.869 galaksij.



Izjemne številke, s katerimi so preteklo noč že pognali računalniški časovni stroj, ki nam bo pokazal, kako je nastala naša Galaksija kot ena od tipičnih galaksij v vesolju. Vendar niso pomembne le številke. Odločilna je točnost, s katero Gaia postavlja osnovni standard velikosti vesolja, ki ga bomo uporabljali prihodnji dve desetletji.



Meritev razdalj do zvezd je hkrati preprosta in zapletena. Preprosta zato, ker merimo s trikotniki, podobno kot geodeti. Ko Gaia skupaj z Zemljo kroži okoli Sonca, se kot med dvema zvezdama malenkost spreminja, saj se premik opazovališča bolj pozna na smeri bližnje zvezde. A smer proti zvezdi se ne spreminja le zaradi premikanja satelita, pomembno je tudi gibanje same zvezde. Z množico opazovanj v intervalu več let in meritvijo kota glede na več sto drugih zvezd smo nato lahko za vsako izmed včeraj objavljenih 1,3 milijarde zvezd izluščili njeno razdaljo in prečno gibanje.



Gaia opazuje z dvema teleskopoma, ki zreta 106 stopinj vsaksebi. Odprto nebesno šestilo zmanjšuje nalaganje merskih napak, a naloga ni preprosta, saj so zvezde daleč. Za včeraj objavljene rezultate nam je kote uspelo meriti na približno 40 milijonink ločne sekunde natančno. Zmotili smo se torej za toliko, kot je debelina človeškega lasu, opazovanega z druge strani Atlantika. Pri zvezdi, oddaljeni dva tisoč let potovanja svetlobe, smo razdaljo določili na 2 odstotka natančno.



Galaktična arheologija



Za tako točnost se je treba potruditi. Gaia meri z opazovališča, ki je 1,5 milijona kilometrov od Zemlje v smeri proč od Sonca. Tako vedno vidi temni strani Zemlje in Lune, kar zmanjšuje nihanja temperature satelita in posledična krčenja ali raztezanja. Oba teleskopa sta pred Soncem zaščitena z zaslonom, obenem pa je njuna konstrukcija v celoti narejena iz silicijevega karbida, sanjskega materiala, ki je lahek, tog, trden, kemično neaktiven in temperaturno skoraj povsem neraztegljiv. Le oblikovati ga je težko. Gaia in prav tako evropski satelit Herschel sta edina, kjer je to uspelo.



Gaia se ponaša tudi z edinstveno kamero s skoraj milijardo točk in z domišljenim načinom branja in prenašanja slik, saj je zaradi velike oddaljenosti satelita od Zemlje kljub zakupu precejšnjega dela zmogljivosti mreže Deep Space Network mogoče pretočiti le kakih 5 megabitov v sekundi – vaš domači internet je hitrejši. Poleg položaja zvezd Gaia meri tudi njihov sij in barvo, za svetlejše tarče pa je na krovu spektrograf, ki pomeri njihovo hitrost približevanja oziroma oddaljevanja.



S popolno informacijo o sedanjem položaju in gibanju velikega števila zvezd tako lahko izračunamo, kako so se gibale v preteklosti in celo, kako je naša Galaksija pred približno 10 milijardami let nastala. Bližje uresničitvi časovnega stroja še nismo bili.



Zanimiva alternativa kozmologiji



Proučevanje zgodovine naše Galaksije, ki mu pravimo tudi galaktična arheologija, je zanimiva alternativa kozmologiji. Slednja opazuje izjemno oddaljene galaksije, ki jih vidi take, kot so bile, ko je bilo vesolje še mlado. Prednost je v direktnosti pogleda, slabost pa, da so tako oddaljeni objekti majhni in temni. Zato nikakor ni mogoče razločiti posameznih zvezd.



Galaktična arheologija izkorišča dejstvo, da so mnoge zvezde dolgožive. Starost našega Sonca je tretjina starosti vesolja, zvezde manjših mas pa so lahko nastale že zelo kmalu po nastanku vesolja. Ti zvezdni metuzalemi še vedno svetijo, najdemo jih tudi v naši bližnji okolici in tako izvemo, kakšne so bile razmere ob nastanku Galaksije. Ker takih zvezd ni veliko, Gaia opazuje več kot milijardo zvezd, kar je približno odstotek vseh zvezd v Galaksiji.



Slovenija in Gaia



Slovenci smo se v projekt Gaia vključili pred 18 leti. Prispevali smo ideje o potrebnih lastnostih, izvedbi in umeritvi spektrografa, v zadnjih letih smo spisali del programske opreme za obdelavo podatkov tega instrumenta in pomagali s primerjavami z rezultati zemeljskih spektroskopskih pregledov neba. Aktivni smo tudi pri interpretaciji dvojnih zvezd. Soavtorji niza člankov, ki predstavljajo včerajšnjo javno objavo podatkov in preverjanje znanstvene korektnosti rezultatov satelita Gaia, so poleg avtorja članka naši nekdanji doktorandi Angela Kochoska, Gal Matijevič, Andrej Prša in Maruša Žerjal.



Kljub izjemnosti Gaia ne zmore vsega. Zrcalo na vsakem od obeh teleskopov na satelitu ima namreč le 0,75 kvadratnega metra površine in zbere premalo svetlobe, da bi lahko določili kemično sestavo atmosfere opazovane zvezde, s tem pa razkrili kemično sestavo snovi, iz katere je zvezda nastala. Težavo rešujejo spektroskopski pregledi zvezd, narejeni s površja Zemlje.



Smo jedrni del pregledov Rave, Gaia-ESO in Galah, ki v Avstraliji in Čilu s širokokotnimi teleskopi s premerom zrcala od 1,2 do 8 metrov zberejo dovolj svetlobe, da je mogoče iz moči absorpcije pri za posamezni element značilnih valovnih dolžinah ugotoviti, kolikšna je njegova kemična zastopanost. Pri teh projektih smo odgovorni za obdelavo oziroma fizikalno klasifikacijo opazovanj, kar je v veliki meri delo Danijele Birko, Klemna Čotarja, Janeza Kosa, Gregorja Travna in avtorja članka.



Število opazovanih zvezd sicer ne dosega milijarde kot pri satelitu Gaia, vseeno pa so ti pregledi doslej pomerili čez milijon zvezd. Prejšnji teden je pregled Galah javno objavil fizikalne razmere, natančne radialne hitrosti in kemično zastopanost 23 kemičnih elementov za 342.682 zvezd južnega neba, kar je daleč največja tovrstna študija doslej.