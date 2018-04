Nasa z novim satelitom v iskanje Zemlji podobnih planetov

A. S. H., STA

Tampa – Ameriška vesoljska agencija Nasa bo danes v vesolje izstrelila 337 milijonov evrov vreden satelit Tess, ki bo iskal Zemlji podobne planete zunaj našega solarnega sistema, tako imenovane eksoplanete. Satelit bodo s pomočjo devetih raket izstrelili iz kraja Cape Canaveral v ameriški zvezni državi Florida okoli pol sedme ure zvečer po lokalnem času.

Ključna naloga satelita v prihajajočih dveh letih bo raziskovanje več kot 200.000 zvezd in planetov, ki krožijo okoli njih. Nasa pričakuje, da bo satelit zunaj našega solarnega sistema odkril več kot 20.000 planetov, med njimi 50 planetov v velikosti Zemlje in 500 planetov, ki so več kot dvakrat manjši od našega.

Pri Nasi ne izključujejo možnosti, da bodo odkrili planete, ki krožijo okoli zvezd, vidnih z Zemlje. »V prihodnjih letih bomo mogoče lahko pogledali proti vesolju, pokazali na zvezdo in vedeli, da okoli nje kroži planet,« je dejala Nasina znanstvenica Elisa Quintana.

Ob tem so sporočili, da je bilo iskanje Zemlji podobnih planetov ali planetov sploh pred nekaj desetletji skoraj nepredstavljivo. »Ljudje smo se vedno spraševali, ali smo sami v vesolju. Pred 25 leti smo poznali zgolj osem planetov našega solarnega sistema,« je dejal Nasin astrofizik Paul Hertz, ki je dodal, da smo od takrat našli na tisoče planetov.

Nov satelit bo nadomestil sedanjega Keplerja, ki so ga v vesolje izstrelili leta 2009. Plovilu že primanjkuje goriva in je na koncu svojega življenja, so sporočili z Nase. Kepler je odkril 2300 potrjenih eksoplanetov in več 1000 kandidatov, ki pa so bili predaleč za podrobnejšo analizo.

Satelit Tess bo v prvih dveh letih pokril 350-krat večje območje in preiskal skoraj 85 odstotkov vidnega neba.