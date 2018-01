Novo zdravilo za multiplo sklerozo

Evropska komisija je odobrila uporabo novega zdravila za multiplo sklerozo, to je ocrevus (okrelizumab) družbe Roche. Dovoljenje se nanaša na zdravljenje odraslih bolnikov z recidivnimi oblikami multiple skleroze (RMS), ki imajo klinično ali s slikovno diagnostiko opredeljeno aktivno bolezen, in tistih z zgodnjo primarno progresivno multiplo sklerozo (PPMS), glede na trajanje bolezni in stopnjo prizadetosti ter s slikovno diagnostiko opredeljenimi značilnostmi vnetne aktivnosti.



Multiplo sklerozo ima v Evropi približno 700.000 ljudi; okoli 96.000 primarno progresivno obliko, ki povzroča izrazito invalidnost. Večina obolelih ima ob odkritju bolezni recidivno ali primarno progresivno obliko.



Zdravilo ocrevus (okrelizumab) je humanizirano monoklonsko protitelo, usmerjeno na CD20-pozitivne celice B; to so specifične imunske celice, ki domnevno ključno pripomorejo k okvari mielina, izolatorske in oporne snovi živčnih celic, in aksonov (živčnih celic), ki lahko pri ljudeh z multiplo sklerozo povzroči prizadetost. Predklinične raziskave kažejo, da se zdravilo okrelizumab veže na površinske beljakovine CD20, izražene na določenih celicah B, ne pa na matičnih celicah ali plazmatkah; pomembne funkcije imunskega sistema se tako lahko ohranijo.



Zdravilo se daje v intravenski infuziji vsakih šest mesecev. Kot navajajo proizvajalci, so najpogostejši neželeni učinki infuzijske reakcije in okužbe zgornjih dihal, ki so v glavnem blage do zmerne.



Zdravilo je odobreno v Severni in Južni Ameriki, na Bližnjem vzhodu, v vzhodni Evropi, pa tudi v Avstraliji in Švici. Doslej so z njim zdravili že več kot 30.000 ljudi.



Po besedah Gavina Giovannonija, profesorja nevrologije na medicinski fakulteti Barts and The London School of Medicine and Dentistry, bi to novo zdravilo lahko bistveno spremenilo razmišljanje o multipli sklerozi in možnost zdravljenja, »saj za ljudi s primarno progresivno obliko, ki so pogosto prisiljeni uporabljati bergle ali invalidski voziček, opustiti delo in sprejeti oskrbo, doslej ni bilo na voljo odobreno zdravilo za upočasnitev napredovanja bolezni«.