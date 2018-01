Pod površjem Marsa odkrili ledenike

Na rdečem planetu so odkrili ledenike pod površjem, poroča STA po pisanju francoske tiskovne agencije AFP. Odkritje ameriškega geološkega zavoda USGS je izzvalo veliko zanimanje med izvedenci. Pomeni namreč, da bi utegnilo biti na našem najbližjem planetarnem sosedu dostopne več vode, kot je veljalo doslej, nakazuje pa tudi, kje voda je.



Do novega spoznanja o Marsu je znanstvenikom pomagala erozija na tem planetu. Razkrila je namreč osem ledenih površin. Nekatere so le meter pod površino, druge ledene gmote pa segajo celo do globine 100 metrov in več. Te ledene podzemne gmote so najverjetneje čisti led, še piše v poročilu.



»Ta vrsta ledu je bolj razširjena, kot smo najprej menili,« je pojasnil geolog Colin Dundas z USGS. Led je sestavljen iz različnih barvnih variacij, kar najverjetneje pomeni, da se je oblikoval plast za plastjo. Morda celo z vedno novimi snežnimi padavinami, nato pa so nastale ledene plošče.



Znanstveniki domnevajo, da se je led oblikoval pred razmeroma kratkim časom, saj je njegova površina gladka in je niso uničile padajoče skale. Gmote ledu sicer ležijo v bližini polov, ki sta med zimo na Marsu popolnoma temna in ne bi bila primerna za dolgotrajno bivanje ljudi. Na fotografiji: približno sto metrov debela plast ledu pod površjem Marsa.