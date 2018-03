V okviru 26. dnevov Jožefa Stefana so jih nocoj dobili dr. Boris Brus, dr. Tina Lebar in dr. Zala Lenarčič.





Na 26. dnevih Jožefa Stefana so včeraj na IJS podelili nagrade zlati znak Jožefa Stefana za leto 2018. Za najodmevnejše doktorate so jih prejeli dr. Boris Brus s Fakultete za farmacijo, dr. Tina Lebar z Medicinske fakultete in dr. Zala Lenarčič s Fakultete za matematiko in fiziko, vsi z Univerze v Ljubljani. Ob nagovoru predsednika vlade dr. Mira Cerarja sta priznanja podelila direktor instituta prof. dr. Jadran Lenarčič in predsednik odbora za zlati znak prof. dr. Martin Čopič.

Dr. Boris Brus je zlati znak prejel za odmevnost doktorskega dela »Strukturno-podprto načrtovanje in vrednotenje spojin s potencialnim imunomodulatornim in nevroprotektivnim delovanjem«. Za nagrado ga je predlagal mentor, prof. dr. Stanislav Gobec s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani.

Dr. Tina Lebar je zlati znak prejela za odmevnost doktorskega dela Načrtovanje genskih regulatornih omrežij na podlagi DNA vezavnih proteinov. Njena mentorica je bila izredna profesorica dr. Mojca Benčina s Kemijskega inštituta, za nagrado pa jo je predlagal prof. dr. Roman Jerala, prav tako s Kemijskega inštituta.

Dr. Zala Lenarčič je zlati znak prejela za odmevnost doktorskega dela Neravnovesne lastnosti Mottovih izolatorjev. Za nagrado jo je predlagal mentor prof. dr. Peter Prelovšek.