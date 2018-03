Povezava med debelostjo in rakom

Ali je debelost lahko povezana z nastankom raka? Da, najnovejše raziskave potrjujejo, da čezmerna teža oziroma maščobne celice pripomorejo k nastanku in razvoju rakavih bolezni.



To so ugotovili dr. Cornelia Ulrich in njena strokovna skupina s Huntsmanovega inštituta za raziskovanje raka, ki deluje na Univerzi v Utahu. Ulrichova, epidemiologinja, ki je poklicno pot začela v nemškem centru za raziskovanje raka (DKFZ) v Heidelbergu, je ugledna znanstvenica, članica Evropske akademije znanosti, svetovalka in sodelavka v več evropskih in ameriških raziskovalnih skupinah, med drugim v ameriškem združenju za raziskovanje raka (AACR). V raziskovalnem delu se je specializirala za področje življenjskega sloga in bioloških dejavnikov za preprečevanje in odkrivanje raka, še zlasti pa se je posvetila raziskovanju čezmerne teže oziroma debelosti in vprašanju, kako ta vpliva na razvoj raka. Kot poudarja, »čezmerna teža skrb vzbujajoče narašča po vsem svetu, zato bi morali nujno natančneje raziskati specifično povezavo med tem pojavom in rakavimi boleznimi«.



S svojo raziskovalno skupino je analizirala strokovno gradivo za več kot sedem desetletij, od leta 1946, in odkrila precej povezav med debelostjo in nastankom raka.



Debelost, vnetje, rak ...



Čezmerna teža namreč povečuje tveganje za vnetja, kar so že dolgo povezovali z rakom, poleg tega vpliva na rast raka in oziroma njegovo širjenje po telesu, odvisno od tipa in izvora. Debelost prav tako neugodno vpliva na odpornost proti bolezni.



Dosedanje raziskave so po besedah dr. Ulrichove že opozorile, da je debelost glavni dejavnik tveganja za številne vrste raka, denimo na debelem črevesu, dojkah po menopavzi, endometriju, jetrih, požiralniku, ledvicah, želodcu, žolčniku, trebušni slinavki, jajčnikih, ščitnici. Vpliva tudi na multipli mielom oziroma razvoj raka v kostnem mozgu.



Velja poudariti, da ima omenjena raziskovalna skupina zelo dobre možnosti za delo, saj je univerzitetni inštitut, poimenovan po ustanoviteljih Johnu M. in Karen Huntsman, znan po odkritjih več dednih genskih povezav.



Ponašajo se z več odkritji kot katerikoli drug center za raziskovanje raka na svetu. Med drugim so odkrili gene, odgovorne za raka na dojki, jajčniku, debelem črevesu, glavi in vratu ter melanom. Imajo namreč največjo zbirko genetskih podatkov na svetu in vitalno statistiko za več kot 9 milijonov ljudi.



V tem okolju je že tradicionalno izredno razvita geneaologija ali rodoslovje, pri čemer zbirajo in analizirajo podatke o družinskih članih za več generacij v preteklosti. Profesionalni raziskovalci so klasične metode, priljubljene pri ljubiteljskem izdelovanju družinskih dreves, že pred desetletji posodobili za strokovno rabo in sodobne raziskave, med drugim z zbiranjem vzorcev sline, torej podatki o genskih povezavah.



Na univerzitetni kliniki Univerze v Utahu, ki tesno sodeluje z raziskovalci Huntsmanovega inštituta, zdravijo vse vrste raka, dodatno pa se specializirano ukvarjajo z bolniki, ki imajo v anamnezi družinske oziroma sorodstvene povezave z različnimi vrstami raka.



Kako se pogovarjajo maščobne in rakave celice



»Nejasnosti so še glede medsebojnega vplivanja med tumorji, ki so povezani z določenimi vrstami raka oziroma procesi v njihovem mikrookolju v organizmu. Zato bi bilo treba natančneje proučiti načine sporazumevanja med celicami in različnimi tipi debelosti,« poudarja dr. Ulrichova.



Čezmerna telesna teža oziroma debelost se sicer, kot je znano, lahko kaže s kopičenjem maščobnega tkiva na zunaj vidnih značilnih delih telesa, neposredno pod kožo ali v notranjosti telesa, je še kako drugače razporejena in specifično pospešuje rast rakavih celic oziroma njihovo razraščanje.



»Bolj ko bomo razumeli te procese, lažje bomo oblikovali strategijo za preprečevanje debelosti in raka oziroma zdravljenje bolezni,« pravi epidemiologinja.



Vsekakor pa raziskave dr. Ulrichove tudi po mnenju številnih drugih raziskovalcev in kliničnih strokovnjakov potrjujejo pomen ohranjanja ustrezne telesne teže z upoštevanjem že znanih priporočil in nasvetov, kako z zdravo, varovalno prehrano in redno telesno aktivnostjo vse življenje skrbeti za krepitev in vzdrževanje primerne mišične mase. Da bi še bolje razumeli povezave med debelostjo in rakavimi boleznimi, predvsem pa da bi razvili učinkovite metode preventive ter uspešnejše zdravljenje, bodo po besedah dr. Ulrichove pomembne nadaljnje raziskave.