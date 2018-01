Priznanja za dosežke v popularizaciji znanosti

Na začetku tedna so na slavnostni akademiji Zahvalnega dneva Slovenske znanstvene fundacije v Prešernovi dvorani SAZU podelili priznanja za dosežke pri komuniciranju znanosti in o znanosti v preteklem letu. Naziv komunikatorica znanosti, ki je bil tokrat podeljen petič, je prejela dolgoletna novinarka in urednica Dela Silvestra Rogelj Petrič, ki je bila pred 32 leti pobudnica za nastanek priloge Znanost, še danes edine redne tovrstne priloge v dnevnem časopisju.



Slovenska znanstvena fundacija tako počasti posameznike, ki so se v minulem letu odlikovali v kakovostni, jasni in strokovno neoporečni komunikaciji znanosti. V ožji krog izbora sta se uvrstila tudi doc. dr. Vito Poštuvan z Inštituta Andreja Marušiča, ki deluje v okviru primorske univerze, in doc. dr. Andraž Stožer z mariborske medicinske fakultete. Prejela sta listino finalista izbora komunikator znanosti.

Priznanje dolgoletni Delovi novinarki in urednici

»Silvestra Rogelj Petrič je specializirana novinarka za znanost in podnebne spremembe. Uvršča se med najbolj ustvarjalne in pronicljive avtorje strokovnih in poljudnoznanstvenih sestavkov, tako za tiskane kakor tudi elektronske medije. Odlikuje se v načinu podajanja vsebin s poudarjeno skrbjo za strokovno neoporečnost, razumljivost in aktualnost. V svoje sestavke vključuje tudi predstavitve dosežkov slovenskih raziskovalcev, njihove komentarje in pojasnila. Izjemno pomembna je njena pozornost do mlajših in mladih slovenskih raziskovalcev. Odločilnega pomena za dodelitev častnega naziva za leto 2017 so bili sestavki o Nobelovih nagradah,« so zapisali v utemeljitvi.

Posebno priznanje zvezda 23. slovenskega festivala znanosti so podelili prof. dr. Mariji Stojnik Scholl z univerze v Guadalajari v Mehiki za odlično predavanje s področja astrofizike na lanskem festivalu, ki ga je organizirala Slovenska znanstvena fundacija.



Prometej znanosti

Že petnajstič so podelili tudi priznanja prometej znanosti za odličnost v komuniciranju, in sicer v štirih kategorijah. Prometeja za življenjsko delo pri komuniciranju kemijske in farmacevtske znanosti in tehnologije v okviru Krkinih nagrad je prejel kemik prof. dr. Miha Japelj iz Novega mesta, ki je h komuniciranju spodbujal mlade raziskovalce in tudi sam dokazoval, da je odličen in učinkovit promotor znanosti.

Podelili so 11 priznanj prometej znanosti obdobje od leta 2015 do 2017, še zlasti za lani. Prejeli so jih fizik prof. dr. Matjaž Perc z mariborske fakultete za naravoslovje in matematiko, astrofizik prof. dr. Tomaž Zwitter z ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko, biologinja prof. dr. Nina Gunde Cimerman z ljubljanske biotehniške fakultete, dr. Blaž Likozar s Kemijskega inštituta, elektronik prof. dr. Matjaž Gams z Instituta Jožef Stefan, farmacevtka doc. dr. Alenka Zvonar Pobirk s fakultete za farmacijo, Jadranka Jezeršek Turnes iz ljubljanskega podjetja za kreativno in poslovno svetovanje Kontekst, literarni in kulturni zgodovinar prof. dr. Jonatan Vinkler s primorske univerze, literarni zgodovinar prof. dr. Igor Saksida z ljubljanske pedagoške fakultete in primorske univerze, psihologinja prof. dr. Eva Boštjančič z ljubljanske filozofske fakultete ter entomolog in muzejski svetnik dr. Tomi Trilar iz prirodoslovnega muzeja.

Priznanja za raziskovalce in organizacije