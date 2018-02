Raketi bo družbo delal rdeči avtomobil

Be. B.

SpaceX je prvič preizkusil raketo Falcon Heavy. Izstrelitev, ki so jo dolgo pričakovali, se je zgodila danes s Cape Canaverala na Floridi, in sicer s stare, dolgo opuščene in končno prenovljene ploščadi 39A, ki je znana po tem, da so astronavti z nje vzletali na Mesec.

Podjetje je pred izstrelitvijo obljubljalo bodisi spektakularno eksplozijo bodisi revolucijo v raketni industriji, ki jo bo simbolično začel polet Teslinega roadsterja mimo Marsa.

Raketo so izstrelili ob 21.45, potem ko so jo zaradi močnega vetra prestavili. Časovno okno se je odprlo ob 19.30, trajalo bo do 22. ure.

Podvig sicer spada med najzanimivejše vesoljske misije letos.

Možnost, da bo šlo kaj narobe, ni zanemarljiva. Gre za prvo izstrelitev naprave in veliko je neznank, poleg tega je SpaceX-u že več raket eksplodiralo. Prvi mož podjetja Elon Musk je na Twitterju obljubil, da bo dogodek v vsakem primeru vizualno privlačen, upa pa da na čim manj škode za ploščad, ki je bila drago obnovljena.

Skupaj z raketo izstreljen rdeči tesla roadster

Raketa ne nosi nobenega pomembnega ali dragega tovora, temveč le simboličnega: Muskov osebni avtomobil. Če bo šlo vse po sreči, bo rdeči tesla roadster odletel v nebo, in to po poti, ki ga bo ponesla mimo Marsa. Musk zagotavlja, da bo tesla milijarde let letela kot še ena »časovna kapsula« človeštva, in sicer po izrazito eliptični tirnici okoli Sonca. Avtomobil bo igral pesem Space Oddity (David Bowie), vse dokler se mu ne iztrošijo baterije.

Avtomobil bo obletel Mars in ostal v dolgi tirnici, ki ga bo »milijarde let« nosila okoli Sonca. Foto: Reuters

To sicer ne bo prvi električni avtomobil v vesolju. V okviru misij Apollo so na luno skupno poslali tri, s katerimi so nato astronavti vozili po sivem prahu Meseca.

SpaceX je že znan po tem, da na prvo izstrelitev nekega vesoljskega plovila posadi nenavaden ali trapast tovor, k čemur vodi Muskova navdušenost nad britanskimi komiki Monty Python.

Dvakrat močnejši tovor od konkurenta

Falcon Heavy bo v trenutku izstrelitve najsilnejša raketa na svetu, zmožna odnesti kar dvakrat masivnejši tovor od najbližjega konkurenta, rakete Delta IV Heavy (ULA). Dodatno moč gre pripisati temu, da gre za združitev treh raket Falcon 9; oziroma njihovih prvih stopenj. Skupno bo tako Falcon Heavy obdarjen s kar 27 motorji Merlin. Posledično lahko Sokol težak v nižjo Zemljino orbito, kjer je tudi Mednarodna vesoljska postaja, ponese 63,8 tone

V praksi bodo tovori nekaj ton manjši - zaradi potrebe po dodatnem gorivu za vrnitev na tla. Tudi Falcon Heavy bo namreč zmožen pristanka. Po oddaji vrha rakete (druge stopnje s tovorom) se bodo tri prve stopnje medsebojno ločile, začele padec in zavirale z motorji. Ena bo pristala na morju, kjer bo dobrodošlico priredila robotski ploščad, dve se bosta vrnili kar na mesto vzleta. SpaceX jih bo obnovil in znova uporabil v poznejših poletih, s tem pa po lastnih trditvah veliko prihranil.