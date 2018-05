Rešitev za otroke z zakrčenimi mišicami

Cerebralna paraliza je trajna možganska okvara, ki prizadene telesno gibanje, držo in stabilnost bolnikov. Značilno spastičnost, to je zakrčenost mišic, je na nogah mogoče v nekaterih primerih odpraviti ali vsaj omiliti z zahtevno mikrokirurško operacijo na hrbteničnih živčnih korenih – selektivno dorzalno rizotomijo (SDR). Kot smo poročali v Znanosti prejšnji teden, jo poslej opravlja tudi usposobljena nevrokirurška ekipa UKC v Ljubljani.



Pri nas bo predvidoma takšne operacije potrebovalo od šest do osem otrok na leto. Ko se bo dejavnost, kot načrtujejo, razširila na širšo regijo (Alpe–Jadran), pa v UKC pričakujejo, da se število otrok, ki jim bodo z operacijo odpravili otrdelost v mišicah, precej povečalo.



Zelo poenostavljeno povedano, spastičnost kot osnovna, najpogostejša težava izvira iz poškodovanega dela možganov, ki nadzorujejo mišice in določene gibe telesa. Zaradi »kratkega stika« med motoriko in senzoriko so motena oziroma se utrdijo napačna sporočila med možgani in mišicami. To privede do otrdelosti oziroma zakrčenosti v okončinah. Odpraviti jo je mogoče z zahtevno, večurno mikrokirurško operacijo na zadajšnjih ledveno-križničnih živčnih korenih v spodnjem delu hrbteničnega kanala. Zdaj so za to operacijo na otrocih usposobljeni tudi v ljubljanskem kliničnem centru.



Ta zapleteni poseg na skupku drobnih živčnih vlaken sta nam pojasnila predstojnik kliničnega oddelka za nevrokirurgijo prof. dr. Roman Bošnjak in dr. Peter Spazzapan, nevrokirurg na tem oddelku.



Strokovno ime postopka, selektivna dorzalna rizotomija, SDR, pomeni, da gre za nevrokirurški poseg, pri katerem nevrokirurška ekipa na natančno izbranem mestu odpre hrbtenični kanal, kjer so vsa vlakna za spodnji del telesa dostopna na enem mestu, to je nad spodnjimi vretenci L1 ali L2, in prekine del zadajšnjih živčnih vlaken, ki prenašajo sporočila iz spodnjega dela telesa in mišic spodnjih okončin proti hrbtenjači in možganom.



Pri posegu je nepogrešljiv član kirurške ekipe nevrofiziolog, ki ves čas nadzoruje odziv mišic na električno draženje posameznih živčnih korenov, da lahko nevrokirurg izbere najprimernejše skupke živčnih vlaken posamičnega zadajšnjega korena in jih prekine; pri tej operaciji navadno od 50 do 80, optimalno 65 odstotkov. Tako se zmanjša priliv signalov, pojačan mišični refleksni odziv oslabi in postane bolj podoben normalnemu, mišična napetost se normalizira.



Z majhnim rezom do živčnih korenin



Kot še pojasnjujeta sogovornika, gre za maloinvaziven poseg, pri katerem najprej zarežejo v kožo nad ledveno hrbtenico v dolžini približno treh centimetrov in začasno odstranijo samo lok enega vretenca, da odprejo hrbtenični kanal v centralni točki, v kateri so vsi živčni koreni, ki potekajo do spodnjih okončin in sfinktrov, dostopni na enem mestu. Na tem mestu potekajo tako senzorične (zadajšnje) kot motorične (sprednje) živčne korenine.



Zanimiva strokovna podrobnost je še to, da hrbtenjača ne poteka povsem do križnice, to je po celotni dolžini hrbteničnega kanala, temveč se konča v višini vretenc L1 in L2, naprej pa se nadaljujejo samo živci za spodnje okončine in sfinktre, to je za mišice zapiralke mehurja in zadnjika.



Razumljivo je, da mora nevrokirurška ekipa ob sprotnem nadzoru in spremljanju nevrofiziološkega odzivanja najprej skrbno ločiti motorično in senzorično živčevje. Poudarjajo, da se morajo vsekakor izogniti spodnjim križničnim korenom, kjer so že senzorična vlakna, ki izhajajo pretežno iz mehurja in bi z njihovo poškodbo lahko povzročili dodatne težave z odvajanjem vode in tudi blata. Ko imajo po opisanem postopku minimalističnega odprtja hrbteničnega kanala na ključnem mestu L1 ali L2 vse senzorične korenine prikazane kot nekakšen snop, jih začnejo eno po eno ločevati in preverjati njihovo delovanje z električnim draženjem. Vsako živčno korenino posebej pod mikroskopsko povečavo in s posebnimi mikroinštrumenti razcepijo na štiri do sedem mikrofasciklov ali snopičev živčnih vlaken. Eden od dveh mikrokirurgov v ekipi te razcepljene snopiče draži s posebnimi elektrodami, nevrofiziolog, ki spremlja odzive, pa sproti poroča, kateri od izoliranih snopičev najbolj vpliva na spastičnost.



Sprotno preverjanje je obenem napotek, katere izbrane snopiče je najbolj primerno prekiniti in katere pustiti nedotaknjene, da bi – brez škode za bolnika – učinkovito zmanjšali mišično napetost v spodnjih okončinah. Najbolj pomembna informacija, ki jo posreduje nevrofiziolog je, da potrdi, da v zajetem snopiču, ki se električno draži z elektrodama, ni vključena nobena motorična korenina. Če bi jo prekinili, bi povzročili nepopravljivo okvaro, navzven pa so vse korenine videti enako. Posebej skrbni in natančni morajo biti pri korenini S2, kjer je začetek živčnih vlaken, odgovornih za delovanje sfinktrov. Ti morajo ostati nedotaknjeni. Za delno prekinitev, okrog 60 do 70 odstotkov, so primerne samo senzorne (zadajšnje) korenine, povezane s spastičnostjo mišic, in le tisti snopiči te korenine, ki se med testiranjem najmočneje odzovejo na električne dražljaje.



Nevrokirurgi morajo biti poleg tega zelo pozorni na varovanje in ohranjanje 'fasciklov', ki oživčujejo kožo in mišične skupine v stopalih, da bodo otroci po operaciji in fizioterapiji za boljšo gibljivost in stabilnost imeli tudi ustrezne povrhnje in globinske (položajne) občutke v stopalu in gležnju.



Drobceni snopiči, občutljivi živci ...



Sogovornika potrjujeta, da je tudi za to, pri nas najnovejšo nevrokirurško operacijo značilno majhno operacijsko polje, kjer v središču dogajanja s prostim očesom ni mogoče jasno videti ničesar, razen prepleta številnih drobnih rumenkastih korenin. Za varno delo so, razumljivo, potrebne izjemno velike povečave, pa seveda ustrezno znanje, posebni instrumenti, »ki so v bistvu podaljški mikrokirurgovih prstov«, oprema in uigrana ekipa.



In kot posebej poudarjajo, nevrokirurgi brez sodelovanja nevrofiziologa takih posegov sploh ne bi mogli izvesti. Nevrofiziolog, v tem primeru dr. Zoran Rodi, sproti sporoča, katere živce in v kolikšni meri lahko nevrokirurg varno prereže. Ali, kot se je slikovito izrazil dr. Spazzapan, ki z doc. dr. Tomažem Velnarjem sestavlja uigran tim, izurjen za tovrstne posege, »SDR je operacija, ki jo varno vodi nevrofiziolog in sta nevrokirurga v bistvu njegovi roki«.



Spazzapan in Velnar, ki sta se, kot predstojnik Bošnjak, za SDR strokovno izpopolnjevala v tujini, sta sicer člana nevrokirurške ekipe na oddelku v osrednji stavbi UKC, hkrati pa je njuno delovišče »zaradi narave dela in veselja« tudi pediatrična klinika. To sodelovanje je po njihovih besedah dobro urejeno. Pri obravnavi sodeluje veliko specialistov različnih medicinskih strok. Kot poudarja Spazzapan, je »zelo pomembno in navdihujoče, da predstojniki omogočijo zaupanja vrednim mladim zdravnikom, da se dodatno izobražujejo in usposabljajo tudi za zahtevne in obsežne posege, na primer lobanjsko-obrazne rekonstrukcije oziroma kraniofacialno kirurgijo, ki jo včasih opravljajo skupaj z maksilofacialnimi kirurgi, da uvajajo nove pristope denimo pri operaciji spine bifide in lipomatoze konusa«.



Znanje, oprema, minimalno invazivni posegi



»Nevrokirurgija je ena od tehnično najbolj podprtih kirurških strok in povezana z zelo drago opremo, ki omogoča vse bolj minimalno invazivne posege. Mikroskopska povečava in mikroinštrumenti se uporabljajo tako rekoč pri vsaki operaciji na živčevju. Nevromonitoring je še povečal varnost in uspešnost mikrokirurških posegov, slikovno vodene operacije, to je nevronavigacija in stereotaksija, so z izboljšano orientacijo še bolj minimalizirale pristope skozi lobanjo. Odprtine v lobanji so vedno manjše ali pa jih že nadomesti luknjica v lobanji, kjer lahko z navigiranim nevroendoskopom natančno naciljamo globoke tumorje in jih odstranimo,« še pojasnjuje Roman Bošnjak.



In kot dodaja, so v zadnjem desetletju uvedli nevronavigacijsko biopsijo, operacije v budnem stanju, maksimalno varno resekcijo možganskih tumorjev z navigacijsko zamejitvijo, draženjem možganske površine okolice in ležišča tumorja, medoperacijsko zabarvanje (fluorescenco) glioblastomov z barvilom 5-ALA, robotsko vodeno navigacijo, stimulacijo globokih možganskih jeder za zdravljenje parkinsonove bolezni, tremorja in distonije, vgradnjo baklofenskih črpalk in hrbtenjačnih stimulatorjev in še veliko drugih novosti.



»Skupaj s pediatri nevrologi, ortopedi in specialisti rehabilitacijske medicine smo z uvedbo SDR dosegli celovito obravnavo spastičnosti otrok s cerebralno paralizo tudi v Sloveniji. V bližnji prihodnosti si želimo spinalne navigacije, robotsko vodene posege na možganih in hrbtenici ter kirurgijo epilepsije. Napredka in uspešnosti v nevrokirurgiji si brez sodelovanja z različnimi strokami, med njimi nevrologi, nevroradiologi, interventnimi radiologi in endokrinologi, ni mogoče predstavljati, zato temu posvečamo enako pozornost kot prizadevanjem za nakup drage opreme, izobraževanju in usposabljanju,« še poudarja Bošnjak.