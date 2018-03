Revolucija za obolele z multiplo sklerozo

Be. B., STA

Zdravniki verjamejo, da bi lahko bila presaditev matičnih celic revolucionarnega pomena za veliko pacientov, ki trpijo za multiplo sklerozo. Britanski BBC poroča, da bi lahko glede na razultate raziskave lahko s postopkom presaditve ustavijo napredovanje bolezni in lajšajo simptome, poroča britanski BBC.

V postopku sprva s kemoterapijo in drugimi zdravili proti raku uničijo imunski sistem pacienta, nato pa ga ponovno vzpostavijo s presaditvijo matičnih celic.

Ena od testnih pacientk Louise Willetts je po tem postopku brez simptomov multiple skleroze. V raziskavi na bolnišnicah v ameriških mestih Chicago in Sheffield ter švedski Uppsali in brazilskem Sao Paolu je sicer sodelovalo nekaj več kot 100 pacientov. Vsi so trpeli za recidivno remitentno obliko multiple skleroze, ki poteka v zagonih.

Po enem letu poslabšanje le pri eni osebi

V raziskavi so pacienti bodisi bili deležni presaditve matičnih celic ali pa so prejemali zdravila. Po enem letu so poslabšanje stanja zabeležili le pri eni osebi, ki so ji presadili matične celice. Po treh letih je bila presaditev neuspešna za tri od 52 pacientov, medtem ko so bila zdravila neuspešna za 30 od 50 pacientov v drugi skupini.

Pacienti, ki so jim presadili matične celice, so opazili zmanjšanje napredovanje bolezni in manj očitne simptome, v drugi skupini pa so se v povprečju simptomi poslabšali. Začasne rezultate raziskave so sicer nedavno predstavili na letnem evropskem srečanju strokovnjakov za presaditve kosti in kostnega mozga v Lizboni.

Zdravniki sicer opozarjajo, da postopek presaditve ni primeren za vse paciente z multiplo sklerozo. Tudi sam proces je precej naporen za pacienta, saj vključuje kemoterapijo in več tednov v izolaciji v bolnišnici.