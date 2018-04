Robotu je najtežje ustvariti pravi obraz

Svetovno ugledni robotik prof. dr. Oussama Khatib, ki ga s Slovenijo druži predvsem dolgoletno prijateljstvo s slovenskim robotikom prof. dr. Jadranom Lenarčičem, direktorjem IJS, je na nedavnih dnevih Jožefa Stefana ljubitelje robotov navdušil s predavanjem o avatarju Ocean I, ki uspešno raziskuje potopljene ladje. Znanstvenik po rodu iz Sirije ima tako francosko kot ameriško državljanstvo.

Kako se je začelo vaše zanimanje za robote?

Ko sem imel kakšnih deset let, sem bil fasciniran nad sprehodom skozi čas. Bral sem knjigo o tem, ki jo je napisal neki egiptovski pisec. Verjetno pa je ta moj interes izviral predvsem iz zanimanja za znanost, ki me spremlja vse življenje. Odkar pomnim, me je zanimala vsa znanost in še posebno matematika. Po maturi, v svoji generaciji sem bil med najboljšimi, so mi predlagali, naj se vpišem na študij medicine. Rekel sem, da je medicina sicer čudovit študij, a da me bolj zanimata tehnologija in znanost. Študiral sem elektrotehniko in za diplomsko nalogo izbral avtomatiko, segala pa je tudi na področje umetne inteligence. Mentor je bil z nalogo zelo zadovoljen in me je nato vključil v raziskovalni projekt v robotiki. Tako sem opravil doktorat iz te vede. Ugotovil sem, da je to tisto, kar bi najraje počel. Do danes sem ostal v robotiki.