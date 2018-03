S prerazporeditvijo do 4,4 milijona evrov za znanost

Ljubljana – Vlada je na današnji seji namenila dodatnih 4,4, milijona evrov za znanost, saj je "znanost eno od prioritetnih odročij te vlade", so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Vlada je namreč odobrila prerazporeditev sredstev v proračunu tega ministrstva ter jih namenila znantveno-raziskovalni dejavnosti.

Nujno potrebna sredstva

Kot pravijo v MIZŠ, so pri pripravi proračunov za letos in prihodnje leto vključili nekatere nove inštrumente za povečevanje integralnih proračunskih sredstev. Z danes pridobljenim dodatnim denarjem pa zagotavljajo še del nujno potrebnih sredstev za stabilizacijo stanja v raziskovalni dejavnosti. Tik pred koncem lanskega leta je vlada sicer zagotovila dodatnih 4,5 milijona evrov za raziskovalno dejavnost, kar pa je bila polovica za lani obljubljenega denarja.

Na pomanjkanje denarja za znanost vlado že dlje časa opozarjajo številni slovenski znanstveniki in raziskovalci iz raziskovalnih inštitutov in univerz. Aprila lani so v središču Ljubljane v ta namen organizirali Shod za znanost. Nedavno so na to znova opozorili v odprtem pismu predsedniku vlade Miru Cerarju. Pozvali so ga, da z razliko 4,4 milijona evrov, koliko manjka do obljubljenih dodatnih 9 milijonov evrov za lani, ki jih vlada še ni zagotovila, "okrepi pravkar potekajoči razpis Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) za raziskovalne projekte in s tem omogoči, da se bo sramotno nizki odstotek uspešnosti projektnih prijav (16 odstotkov) vsaj malo popravil".

Poziv k zamenjavi razvojne paradigme

V pismu so predsednika vlade tudi opozorili na že dlje časa trajajoča opozorila mednarodnih organizacij in domačih strokovnjakov, da mora Slovenija nujno zamenjati razvojno paradigmo, ki naj temelji na rasti in produktivnosti, podprti z raziskavami in inovacijami, ne pa na povečevanju intenzivnosti dela.

Kot pravijo na MIZŠ, je v letošnjem proračunu v primerjavi z lanskim predvidenih približno 19 milijonov evrov več. To je približno toliko, kot je ministrica dr. Maja Makovec Brenčič v vladnem načrtu povišanja sredstev za znanost predstavila na srečanju predstavnikov odbora Shoda za znanost s predsednikom Mirom Cerarjem 24. julija lani. Takrat je dejala, da naj bi bilo še 20 milijonov zagotovljenih v letu 2019. To pa je polovica zahtevanih sredstev odbora Shoda za znanost, ki je v rebalansu proračuna za letos predlagal zvišanje sredstev za 40 milijonov evrov, prihodnje leto pa še toliko, kolikor še manjka enega odstotka BDP.