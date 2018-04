Skrajni pojavi vplivajo na prehransko varnost

Evropa zaradi podnebnih sprememb in zdravja ljudi potrebuje hitrejše spremembe na prehranskem področju. Sporočilo, ki ga daje zajetno poročilo svetovalnega sveta evropskih akademij EASAC z naslovom Priložnosti in izzivi za raziskovanje prehranske varnosti in kmetijstva v Evropi, je pomembno tudi za Slovenijo.

Poročilo tega posvetovalnega organa, v okviru katerega deluje 23 evropskih akademij znanosti in umetnosti, je s predstavljenimi prispevki ekspertnih skupin na temo prehranske varnosti spodbudilo razpravo o številnih vprašanjih aktualnega dogajanja na področju sodobne pridelave, predelave, ponudbe in uživanja hrane. V času, ko svetovna prehranska varnost ni nekaj samoumevnega in ko je vse več civilizacijskih bolezni, povezanih s hrano, ki jo uživamo, je zato ključno iskanje pravih odgovorov na ta vprašanja in dvome, ki se ob tem porajajo. To so potrdile tudi razprave udeležencev posveta o prehranski varnosti, ki ga je pripravil svet za varovanje okolja pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU), namenjenega obravnavi poročila EASAC.