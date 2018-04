Slovenski delež v SuperKEKB

Detektor Belle II, ki ga raziskovalci z Instituta Jožef Stefan skupaj s sodelavci iz petindvajsetih držav pripravljajo ob pospeševalniku SuperKEKB v Cukubi na Japonskem, je dosegel nov pomemben uspeh. Prvič po tem, ko so v sedmih letih temeljito prenovili celoten sistem pospeševalnika, so konec marca v glavnem obroču uspešno shranili pospešeni žarek elektronov.



Žarek pozitronov bo pripravljen te dni, kmalu nato pa lahko pričakujemo prve trke elektronov in pozitronov, so sporočili iz IJS. V detektorju Belle II bodo proučevali trke, pri katerih bodo nastajali kratkoživi delci z zanimivimi lastnostmi. Natančne meritve lastnosti redkih procesov pri njihovem razpadu bodo bistvene pri iskanju novih pojavov, ki bi lahko pripeljali do globljega razumevanja osnovnih delcev, so še sporočili slovenski raziskovalci.