Slovenski znanstveniki dokazali upornost pri superprevodnikih

A. S. H., STA

Ljubljana – Raziskovalci Instituta Jožef Stefan so dokazali, da je možno superprevodne nanožice z majhnimi premeri spraviti v metastabilno kvantno stanje, v katerih je upor končen. Pred tem je namreč veljalo, da superprevodniki nimajo električnega upora. Njihov uspeh je bil objavljen v zadnji izdaji priznane mednarodne revije Science Advances.

Delo, ki vključuje sintezo nanožic po novi poti, priprave vezij nanometrskih dimenzij, električnih in optičnih meritev ter teoretične izračune, je v celoti rezultat znanja raziskovalcev Instituta Jožef Stefan in Nanocentra, so sporočili z inštituta.

Pod vodstvom Dragana Mihailovića sta eksperiment izvedla Ivan Madan in Jože Buh, ki sta upornost superprevodnikov dokazala z uporabo kratkih laserskih sunkov. Po mnenju raziskovalcev odkritje napoveduje nov temeljni kvantni pojav neravnovesnih superprevodnih stanj, ki je povezan s kvantnim kaosom.

Ob tem naj bi bilo odkritje zanimivo tudi z vidika razvoja novih detektorjev posameznih fotonov v kvantnih šifriranih komunikacijah in detekciji elementarnih delcev, so dodali.