Tiangong-1 se bliža dramatičnemu koncu

Tiangong-1, prvo kitajsko vesoljsko postajo, so izstrelili leta 2011. Do leta 2013 so jo obiskali štirje tajkonavti in dve tajkonavtki, kakor Kitajci imenujejo svoje astronavte. Leta 2016 so Kitajci izstrelili svojo drugo vesoljsko postajo, medtem ko je postaja Tiangong-1 prenehala delovati. V zadnjih dneh je spet zvezda svetovnih medijev.



Zračni upor tej prvi kitajski vesoljski postaji počasi znižuje tirnico, ki se je od višine 255 kilometrov na začetku marca zdaj spustila na vsega 200 kilometrov. Čeprav bo to deset metrov dolgo plovilo z maso nekaj več kot osem ton ob vstopu v Zemljino atmosfero razpadlo in večinoma zgorelo, bi nekaj kosov lahko doseglo površje Zemlje.



Po napovedih Medagencijskega komiteja za koordinacijo spremljanja vesoljskih smeti iz nemškega Darmstadta bo postaja na Zemljo padla v dneh okoli nedelje, 1. aprila. Sam čas dogodka je zelo negotov, saj se gostota zgornjih plasti ozračja in s tem moč zračnega upora nenehno spreminjata. Padec se zato lahko zgodi tudi kak dan prej ali pozneje.



Slovenije ne bo dosegla



Čeprav časa padca postaje ne znamo napovedati, pa seveda vemo, kje bo postaja ob vsakem trenutku. Tako bo v soboto v večernih urah po našem času potovala čez Kitajsko in Japonsko, v noči na nedeljo večkrat nad Afriko, zjutraj ob 7.00 in ob 8.30 bo preletela Rim in južno Evropo, vmes pa ob 7.35 obiskala avstralski Sydney. Čez dan v nedeljo po našem času bodo sledili preleti celinskih ZDA, zvečer pa spet Jugovzhodne Azije in Japonske. Vmes bodo seveda kratka potovanja nad kopnim in dolge poti nad oceani.



Tako je le malo možnosti, da se bo padec zgodil nad naseljenimi kraji. Najbrž bo pot te vesoljske postaje podobna kot pri nenadzorovanem koncu skoraj desetkrat masivnejše ameriške postaje Skylab, ki je leta 1979 strmoglavila na nenaseljeno zahodno Avstralijo.



Postaja Tiangong-1 leti le nad kraji, ki so do 42,7 stopinje od ekvatorja, Slovenije torej ne more doseči. Celo v možnem območju padca je nevarnost povsem zanemarljiva in se ni česa bati. Kljub temu pa priznam, da sem pogledal in ugotovil, da bo letalo, s katerim se bom vračal s službene poti, v zgodnjih sobotnih jutranjih urah preletelo južni Irak pol ure pred postajo Tiangong-1.