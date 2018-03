Umrl sloviti britanski fizik Stephen Hawking

Š. J., STA

London – Znameniti britanski fizik Stephen Hawking je umrl v 76. letu starosti. Novico so davi sporočili njegovi otroci. »Globoko obžalujemo smrt našega dragega očeta. Bil je velik znanstvenik in izjemen človek, čigar delo bo živelo še mnoga leta,« so sporočili Lucy, Robert in Tim Hawking.

Kot so še zapisali, je Hawkingova »hrabrost in vztrajnost, skupaj z britanskim umom in humorjem navdihovala ljudi po vsem svetu«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hawking se je rodil 8. januarja 1942 v Oxfordu, kjer je na tamkajšnji univerzi tudi končal študij fizike. Iz kozmologije je doktoriral na Univerzi Cambridge.



Osupljive ideje o nastanku in delovanju vesolja je slovitemu fiziku uspelo predstaviti najširšemu občinstvu.

Foto: Kimberly White/Reuters

V svetu je zaslovel s svojimi prispevki na področju kvantne gravitacije, posebno glede črnih lukenj, ter poljudnoznanstvenimi objavami, v katerih je objavljal svoje teorije o vesolju. Njegovo najbolj priljubljeno in prodajano delo je Kratka zgodovina časa.



V mladosti je Hawking zbolel za amiotrofično lateralno sklerozo, ki povzroči slabljenje mišic telesa. Zaradi bolezni je bil popolnoma nepokreten in prikovan na invalidski voziček. Kasneje je izgubil tudi sposobnost govora in je z okolico komuniciral samo prek računalniškega sintetizatorja glasu.

Novico o njegovi smrti so objavili ob 139. obletnici rojstva Alberta Einsteina.