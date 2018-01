Z enotnim krvnim testom do odkrivanja raka

Be. B.

Ekipa Univerze Johnsa Hopkinsa je preizkusila metodo, s katero lahko prepoznajo osem skupnih oblik raka. Njihov cilj je namreč oblikovati test, ki bi ga opravljali enkrat na leto in s katerim bi lahko prepoznali znake raka že v njegovih zgodnjih fazah in tako rešili več človeških življenj. Sicer je eden od članov ekipe dejal, da je pri tem potrebnega še veliko dela, poroča BBC.

Test so naredili na 1005 pacientih z različnim vrstam raka: rakom na jajčnikih, jetrih, želodcu, trebušni slinavki, požiralniku, debelem črevesu, pljučih in dojkah, ki pa se še niso razširili na druga tkiva. Pri petih od osmih omenjenih rakov ni rentgentskih pripomočkov za zgodnje odkrivanje raka.

Pravočasno »zdravljenje«

V 70 odstotkih so s pomočjo krvnega testa odkrili raka pri pacientih, ki so sodelovali pri testu. Dr. Cristian Tomasetti z Univerze Johnsa Hopkinsa je pri tem dejal: »Področje odkrivanja zgodnjih stadijev raka je kritično, zato so ti rezultati zelo spodbudni.« Prej ko odkrijejo rakaste celice, večja je možnost za ustrezno »zdravljenje« oziroma spopadanje z njim. »Odkriti tumor, ko še obstaja možnost za kirurško odstranitev, bi v medicini naredila veliko in pomembno spremembo.

Test, poimenovan CancerSEEK, bodo zdaj uporabljali za ugotavljanje raka pri zdravih ljudeh. Tako bodo ugotovili praktično uporabnost teh krvnih testov. Ti bi lahko zamenjali rentgentske preiskave, kot denimo mamografijo za odkrivanje raka na dojkah ali kolonoskopijo za odkrivanje raka na črevesju.

»Predvidevamo test, ki bi ga lahko uporabljali enkrat na leto,« je dejal dr. Tomasetti. Paul Pharoah, profesor na Univerzi Cambridge, je dejal, da morajo še izpopolniti teste za ugotavljanje raka, ko je še v začetnih razvojnih fazah. Čeprav bomo s testom lahko odkrili raka, to še ne pomeni, da si bomo z njim lahko pomagali tudi pri odkrivanju prvih simptomov bolezni. Test je v 40 odstkotkih pokazal občutljivost za raka v prvi razvojni fazi.