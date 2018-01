Z gorivnimi celicami do sluha

Po polurni vožnji z avtomobilom iz središča Københavna smo sredi vzorno pokošenega travnika uzrli nizko okroglo stavbo, nad katero so se obračala krila vetrne elektrarne. Zgradba nenavadne zasnove v mestecu Lynge je sedež družinskega podjetja Widex, ki od leta 1956 razvija in izdeluje slušne aparate in sodi ne le med glavne igralce na svetovnem trgu teh pripomočkov, ampak velja tudi za najbolj inovativno podjetje v panogi.



Pod streho sodobne stavbe so poleg upravnih pisarn še laboratoriji močnega razvojno-raziskovalnega oddelka, ki šteje več kot 350 strokovnjakov, in proizvodni prostori.



Stavba, v kateri so od leta 2010, je v celoti CO2 nevtralna, kar so dosegli s spretnim kombiniranjem sodobne tehnologije in obnovljivih virov energije. Edinstvena tehnologija uporabe geotermalne energije, imenovana Aquifer Thermal Energy Storage, omogoča, da presežek toplote, shranjen v rezervoarju podtalnice, uporabljajo za ogrevanje. Uporaba takšnega sistema pomeni 70-odstotno zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida v primerjavi s konvencionalnimi ogrevalnimi sistemi. Stavba je zasnovana kot pametna, kar omogoča stalno spremljanje porabe energije in prilagajanje glede na potrebe.



To seveda niso edine uporabljene zelene tehnologije: osončeni deli stavbe so prekriti s paneli sončnih celic, imajo sistem za zbiranje deževnice in lastno vetrno elektrarno, ki proizvaja več energije, kot je potrebujejo v Widexu, zato presežek, ki zadošča za napajanje 150 enodružinskih hiš, vračajo v elektrodistribucijski sistem.



Pionirji v digitalizaciji slušnih aparatov



Sloves inovativnega podjetja so si v Widexu pridobili z razvojem in izdelavo prvega popolnoma digitalnega vušesnega slušnega aparata senso leta 1995, ki je prinesel pravo revolucijo na področju pripomočkov za ljudi, ki slabo slišijo. Naj omenimo, da je CNN leta 2005 digitalni slušni aparat razglasil za eno od 25 najboljših inovacij zadnjih 25 let. Istega leta so pri Widexu predstavili model inteo, ki je prvi na svetu omogočil uporabniku prilagojeno doživetje zvoka.



Prav tako revolucionarna je bila leta 1990 predstavljena Widexova patentirana tehnologija izdelovanja nekaterih sestavnih delov slušnih aparatov, ki je omogočila računalniško podprto izdelavo uporabniku prilagojenih delov, kot so ušesni vložki. Poimenovali so jo s kratico CAMISHA (angl. computer aided manufacturing of individual shells for hearing aids) in jo uporabljajo še danes. S tridimenzionalno lasersko tehniko poskenirajo odtis posameznikovega ušesnega kanala in izdelajo 3D-računalniški model, na podlagi tega pa lahko natančno izdelajo uporabniku prilagojene dele aparata.



Številne Widexove inovacije so gotovo tudi plod stalnega vlaganja v raziskave in razvoj – podjetje za to nameni desetino neto prihodkov od prodaje. Posledica tega je tehnološko napredna in digitalizirana proizvodnja. Polsamodejna proizvodna linija Phoenix je zadnja pridobitev, kjer sistem poskrbi za sestavljanje, umerjanje anten, akustično testiranje in programiranje pred pakiranjem. Poudariti je treba, da pri Widexu vse sestavne dele slušnega aparata izdelajo sami, nekatere celo prodajajo na trgu konkurenci.



Gorivne celice namesto baterij



Widexovi inženirji v zadnjem času razvijajo alternativni vir za napajanje slušnih aparatov, ki bi zamenjal cinkovo baterijo, na kateri sloni napajanje že več kot 40 let. Prav pogosto menjavo baterij uporabniki v študijah največkrat navajajo kot neprijetnost. Po drugi strani pa sodobni slušni aparati zaradi številnih funkcij zahtevajo vedno več energije, kar pomeni še več menjav baterij.

Med raziskovanjem so si inženirji med drugim pomagali z analizo rešitev, ki jih uporablja avtomobilska industrija. Ugotovili so, da bi bila uporaba gorivnih celic primerna smer razvoja, in tako so razvili prototip gorivne celice na metanol. Ta ima v sebi shranjene 15-krat več energije kot litij-ionska baterija.



Widexova gorivna celica DMFC (angl. direct methanol fuel cell), izdelana iz nerjavečega jekla, je sestavljena iz energijske enote, posode za metanol in polnilnega ventila. Med preizkusi so ugotovili, da bodo za uporabo v slušnem aparatu potrebovali transformator enosmernega toka, da je izhodna napetost DMFC 0,45 volta in da so zmogljivosti gorivne celice v času delovanja zelo stabilne – ne pojavljajo se nezaželena nihanja v napetosti. Polnjenje z metanolom bo enostavno, s posebnimi stekleničkami, ki jih bodo uporabniki kupili pri Widexovih partnerjih. Kdaj bodo gorivne celice tudi v vsakdanji rabi zamenjale baterije, pa nam njihovi razvojniki niso znali povedati.