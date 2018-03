Z novo opremo čim prej v vesolje

Spacelinkovi prostori v trboveljskem Katapultu so pred kratkim dobili novo notranjo opremo, ki nam bo omogočala delo na raketi Stella 1. Med njo spada čista soba za sestavljanje in čiščenje sistema za tekoči kisik ter različno ročno in električno orodje.

V januarju je Spacelink dobil tudi novo spletno stran, za profesionalno izdelavo je poskrbelo podjetje Belak. Kmalu načrtujemo nadgradnjo z angleškim prevodom in interaktivno vsebino s področja raketne tehnologije.

Panoramska fotografija laboratorija. Foto: osebni arhiv

10. marca smo se predstavniki Spacelinka udeležili pogovora z ameriškim astronavtom slovenskega rodu Randyjem Bresnikom v Ksevtu v Vitanju. Zares neverjetno se je pogovarjati s človekom, ki je preživel pol leta na Mednarodni vesoljski postaji in je eden izmed peščice ljudi, ki so Zemljo videli s te perspektive.

Spodaj si lahko ogledate enega izmed posnetkov, ki jih je Randy Bresnik zajel med delom na zunanjosti Mednarodne vesoljske postaje:

Pri projektu Stella 1 je ekipa trenutno najbolj zaposlena s pridobivanjem ustreznih dovoljenj, da bi izstrelitev potekala na slovenskih tleh in da bi lahko omogočili ogled širši publiki.

***

Sila dolgočasno mora biti na Zem­lji, če fantje, komaj zapuš­čajoč orbito najstništva, živijo za vesolje. Zadeva je razumljivejša, če namerava skupinica Slovenijo vtisniti na zemljevid držav z vesoljskim programom. Znanstvena fantastika? Fantom in dekletu iz ekipe Spacelinka lahko sledite pri doseganju cilja.

Z blogom se oglašajo vsak osmi teden – ob sredah popoldne. Če bi jih radi kaj vprašali, jim sporočili, predlagali ..., se jim oglasite na info@spacelink.si.