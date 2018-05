Zemlja gori celo na Grenlandiji

Preteklo leto je bilo žal rekordno po številu gozdnih in drugih požarov v divjini po vsem svetu, nam je potrdilo več znanstvenikov, ki smo jih srečali na generalni skupščini evropske zveze geoznanosti EGU, enega največjih znanstvenih združenj na svetu, ki je bila prejšnji mesec na Dunaju.



V kanadski pokrajini Britanska Kolumbija je ogenj uničil večje območje kot kdaj prej v zgodovini. Na Grenlandiji so opazili nenavaden pojav – požare šotišč, ki so postala vnetljiva zaradi taljenja permafrosta. Požari na velikih površinah osrednje Portugalske še nikoli prej niso povzročili toliko žrtev in uničili tako obsežnih območij kakor prav leta 2017. Območja Portugalske, požgana v lanskih požarih, so več kot štirikrat večja od površin, ki so jih požari v tej državi uničili v zadnjih desetih letih. Tudi v Kaliforniji so lani gozdni požari povzročili največjo škodo do zdaj.



Enakovredno izbruhu ognjenika



»Intenzivno segrevanje zaradi gozdnih požarov lahko povzroči obsežno nevihto, prepojeno z dimom, imenovano pirokumulonimbus, ki lahko izpusti velike količine delcev dima v zgornjo troposfero in spodnjo stratosfero,« je povedal meteorolog David A. Peterson iz raziskovalnega laboratorija ameriške vojaške mornarice v Montereyu v Kaliforniji.



Peterson pravi, da do zdaj še niso sistematično znanstveno raziskali učinkov pirokumulonimbusa, prav tako ga niso poskušali kvantificirati.



»S satelitskim opazovanjem smo kvantificirali maso dimnega aerosola, izpuščenega v spodnjo stratosfero med petimi sočasnimi močnimi pirokumulonimbusi, ki smo jih opazovali na zahodu Severne Amerike 12. avgusta 2017. Z veseljem predstavljam naše rezultate, ki temeljijo na skoraj dveh desetletjih raziskav v mornariškem raziskovalnem laboratoriju.«



Peterson je med projektom skupaj s sodelavci – ti delujejo v mornariškem raziskovalnem laboratoriju v Washingtonu in v družbi Science Systems and Applications v Lanhamu v Marylandu – ugotovil, da je maso aerosola, ki se je 12. avgusta lani pojavil v stratosferi zaradi teh skrajnih dogodkov, mogoče primerjati z izbruhom ognjenika, ki ga po indeksu vulkanske eksplozivnosti (VEI) označujejo s številkama 3 ali 4.



Pirokumulonimbusi



»Stratosferski vpliv, ki je bil večji od vplivov najpomembnejših do zdaj opaženih posameznih izpustov dimnega aerosola v stratosfero, je ustvaril sloj dima na veliki višini. V nekaj mesecih se je sloj dima razširil nad celotno severno poloblo. Masa aerosola, izpuščenega v stratosfero med ekstremnim dogodkom, je verjetno presegla skupno maso aerosola, ki ga je izpustilo vseh 26 pirokumulonimbusov, opaženih na zahodu Severne Amerike med sezono požarov leta 2013. Rezultati kažejo, da lahko delovanje pirokumulonimbusov, ki jih kvantificiramo kot en velik dogodek ali skupek več takšnih dogodkov v sezoni požarov, zelo vpliva na spodnjo stratosfero in povzroči podobne posledice kot občasni izbruhi ognjenikov.«



Petersonova ekipa je ugotovila, da so pirokumulonimbusi v poletnem času pomemben značilen endemični dejavnik na številnih območjih z zmernim podnebjem po vsem svetu. »Predvidevamo, da bo naša raziskava utemeljila razumevanje tega, kako dim pirokumulonimbusov vpliva na kemijo nižje stratosfere in na dinamično kroženje,« nam je povedal Peterson na Dunaju.



Iz šote se kadi, kjer ne bi bilo treba



Lani so poleg pojava več pirokumulonimbusov na zahodu ZDA opazili tudi nenavadne požare na prostem na zahodu Grenlandije. Po več toplih in suhih dneh od 31. julija do 21. avgusta so zagorela tla, bogata s šoto.



Nikolaus Evangeliou z norveškega inštituta za raziskave zraka je skupaj s sodelavci z ukrajinske državne univerze za upravljanje naravnih virov in okolja v Kijevu ter londonskega Kraljevega kolidža analiziral grenlandske požare in njihove posledice. Raziskovalci so ugotovili, da je požare na grenlandskih šotiščih povzročilo taljenje permafrosta na tem velikem otoku, ki je sicer simbol vsega hladnega.



Satelitski podatki so znanstvenikom razkrili, da je zgorelo skupno 2435 hektarov. To je razmeroma majhna površina. Skupna predvidena količina izpustov črnega ogljika je bila 24 ton, od tega ga je 30 odstotkov, 7 ton, padlo na grenlandska območja, pokrita s snegom in ledom. Čeprav je v svetovnem okviru to razmeroma majhen požar, se znanstveniki bojijo, da bo nadaljnje segrevanje Grenlandije povzročilo precej večje podobne požare v ne tako oddaljeni prihodnosti. Ti bi vplivali na albedo, koeficient odbojnosti svetlobe, in pospešili taljenje grenlandskega ledenega pokrova.



»Požari, ki so se pojavili lani, bi lahko napovedovali takšne spremembe v prihodnje,« opozarjajo Evangeliou in njegovi sodelavci.



Nevarno stičišče atlantskega in sredozemskega podnebja



Še bolj zaskrbljen je bil António Ferreira z visoke agrarne šole v Coimbri. To je mesto v osrednji Portugalski – regiji, v kateri je med lanskimi gozdnimi požari umrlo 115 ljudi. Ogenj je opustošil kar pol milijona hektarov zemlje oziroma skoraj četrtino površine Slovenije. Od tega je 200.000 hektarov zgorelo v enem dnevu, nam je povedal Ferreira.



»Tudi če bi takšna površina zgorela v celotni sezoni, ne pa v enem samem dnevu, bi takšno leto na Portugalskem veljalo za izredno slabo. Požari so opozorili, da je nujno treba spremeniti razmišljanje, vizijo in strategije, ki jih uporabljamo pri spoprijemanju s podnebnimi spremembami. Uresničiti je treba strategije za ublažitev posledic, bolje se je treba prilagoditi novim razmeram in okrepiti je treba odpornost lokalnih skupnosti proti gozdnim požarom.«



Osrednja Portugalska je območje, o katerem so znanstveniki že zdavnaj ugotovili, da je prehodno, saj se tu stikata atlantsko in sredozemsko podnebje, vendar se je javnost šele po požaru lani jeseni zavedela, kakšne so konkretne posledice spreminjanja podnebja in kako nevarne so lahko. Lanski uničujoči požari so izbruhnili zaradi dolgotrajne suše in redkega tropskega ciklona, ki se je pomikal čez Atlantski ocean nedaleč od Portugalske. Ciklon je ustvaril zelo močne vetrove v zelo suhem okolju.



»Vemo, da smo se spoprijeli s popolno nevihto in da je resničnost presegla najhujšo nočno moro. Poleg tega se organizacija naših služb ni spremenila, kar pomeni, da bomo ne glede na izkušnje spet imeli velike težave, če se bo takšen skrajen dogodek ponovil,« je dejal Ferreira na Dunaju.



Ferreira in drugi portugalski znanstveniki, ki razmišljajo, kako se spoprijemati s požari na prostem v regiji, ki ima prehodno podnebje, menijo, da je treba vizijo in strategijo boja proti posledicam takšnih naravnih nesreč načrtovati tako, da bomo zmanjšali tveganje in prilagodili ogrožena območja, ki morajo postati odpornejša proti podnebnim spremembam in muhastemu vremenu. To je zapletena naloga, s katero se morajo ukvarjati politiki na vseh ravneh, od državnih do občinskih, kajti da bi jo uresničili, je treba zagotoviti precejšnja sredstva ter spremeniti načrtovanje prostorske ureditve in številne navade. Ferreira in njegovi sodelavci predlagajo tudi učinkovitejše upravljanje zemljišč, med drugim predlagajo, da bi spet začeli saditi nekatere domače rastline, odpornejše proti ognju. Portugalski znanstveniki skratka zahtevajo novo državno paradigmo, s katero bi se lažje spoprijeli s pogubnimi posledicami podnebnih sprememb.