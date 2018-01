Znanstveni blog: Kriza ponovljivosti v znanosti

V prejšnjem blogu sem pisal, kako znanost funkcionira prek objavljanja znanstvenih člankov v znanstvenih revijah. Naštel sem prednosti tega sistema (postopno nadgrajevanje znanja) in tudi nekatere slabosti (članki niso javno dostopni). Nisem pa omenil glavne slabosti sistema.

In ta je, da se danes znanstvene raziskave večinoma ne delajo več z namenom pridobivanja novega znanja. Danes je glavni namen znanstvenega dela objava znanstvenih člankov. To je zato, ker je napredovanje v službah s področja znanosti skorajda izključno vezano na število objav znanstvenih člankov v čim bolj uglednih znanstvenih revijah. Napredovanje in službe pomenijo denar. Brez denarja ni mogoče nadaljevati znanstvenega dela. Torej je tu nastal nekakšen začarani krog. Namesto da bi bila glavna motivacija znanstvenikov spoznavanje skrivnosti narave, znanstveniki težijo k temu, da bi objavili čim več člankov. To niti ne bi bilo nujno slabo, če bi bilo vse, kar je zabeleženo v znanstvenih člankih, resnično res.

Pa se je v zadnjem času izkazalo, da to še zdaleč ni res. Objavljeni rezultati eksperimentov nekaterih uglednih znanstvenikov v najbolj uglednih znanstvenih revijah so se izkazali za neponovljive. En (starejši) znanstveni članek pa pomeni temelj za vse novejše raziskave s tega področja. In če se v neko znanstveno področje prikrade napaka, ki jo nihče ne odkrije, ker nihče ne preverja rezultatov predhodnikov, dobimo pojav otroške igrice »Pokvarjeni telefon«. Sliši se grozno. Ampak to se dandanes dogaja v znanosti. Temu pravimo kriza ponovljivosti (angl. Reproducibility crisis).

Razlogov za nastanek krize je več. Glavni razlog pa je kot vedno (vsaj posredno) denar. Namreč trenutno skorajda nikjer na svetu ne namenjajo finančnih sredstev ponavljanju ali preverjanju že objavljenih znanstvenih raziskav. Trenutno kar privzamemo, da je vse, kar je napisano v znanstvenih člankih, res. Verjetno se sprašujete, zakaj znanstveniki, ki se sklicujejo na rezultate predhodnikov, niso obvezani, da preden nadgrajujejo znanje predhodnikov, ne preverijo še raziskave predhodnikov. To bi bila po mojem mnenju edina in najboljša rešitev krize ponovljivosti. Težava pa je, da je v praksi znanstvene poskuse izjemno težko ponoviti. Za ponovljivost je potrebna popolnoma enaka znanstvena oprema, ki je navadno astronomsko draga. Potrebno je znanje strokovnjakov za uporabo te opreme, ki ga vsaka znanstvena inštitucija nima. Poleg tega pa je potreben še čas. Čas pa spet pomeni denar. Tega pa v znanosti ni na pretek. In če dodam še to − če se v nekem povprečnem znanstvenem članku sklicuje na sto ali več prehodno objavljenih člankov, ki vsak zase pomenijo eno ali več študij, kdaj bi nam sploh uspelo priti do konca s ponavljanjem raziskav? Najbrž nikoli.

Rešitev je zato več. Prva možnost je ustanovitev inštitucij, ki bi se ukvarjale izključno s ponavljanjem raziskav. Druga možnost je spodbujati znanstvene revije k objavam ponovitvenih raziskav. Tretja možnost pa se kaže v alternativnih pristopih objave znanstvenih člankov: npr. s sistemom vnaprej prijavljenih študij.

Če se v neko znanstveno področje prikrade napaka, ki je nihče ne odkrije, ker nihče ne preverja rezultatov predhodnikov, nastopi pojav otroške igrice »Pokvarjeni telefon«. Foto: Sarah Poženel