Znanstveni blog: Najhitrejše vozilo s človeško posadko

V zadnjih mesecih je pogonska ekipa Inštituta Spacelink razvijala motor SL-2, ki bo zaživel v prihodnjih mesecih, del ekipe pa je bil na obisku pri danski ekipi Copenhagen Suborbitals (Slika 1), kjer smo si ogledali njihove rakete in preživeli zelo zanimivo popoldne v družbi raketnih entuziastov.

Pot smo nadaljevali z obiskom muzeja znanosti v Londonu, kjer je razstavljenih veliko izdelkov vesoljske in letalske industrije. Med najbolj zanimivimi je bil originalni komandni modul Apollo 10 (Slika 2), ki je leta 1969 s tričlansko posadko obkrožil Luno in se vrnil na Zemljo. Pri povratku je dosegel hitrost več kot 11 km/s in s tem postal najhitrejše vozilo s človeško posadko.



Ne zamudite naslednjih blogov, kjer bomo predstavili izdelavo prvih delov rakete Stella 1.





Apollo 10 komandni modul. Foto: arhiv Spacelink

Sila dolgočasno mora biti na Zem­lji, če fantje, komaj zapuš­čajoč orbito najstništva, živijo za vesolje. Zadeva je razumljivejša, če namerava skupinica Slovenijo vtisniti na zemljevid držav z vesoljskim programom. Znanstvena fantastika? Fantom in dekletu iz ekipe Spacelinka lahko sledite pri doseganju cilja.

