Znanstveni blog: Podvodni jadralec

Zavod 404 mladim odpira pot, da svoje kreativne ideje pretvorijo v realnost. Preko atraktivnih projektov spoznavajo tehniko in tehnologijo, ki nas danes spremlja na čisto vsakem koraku in bo v prihodnosti morda krojila njihovo poklicno pot.

Verjamemo, da se inovativnosti ne da naučiti. Raziskovalni duh je v vsakem od nas in edino, kar je treba narediti je, da ga vzpodbujamo na vsakem koraku.

***

Začetki Zavoda 404 so neločljivo povezani z raziskovanje globin. V letu 2015 je Podmornica Calypso vzbudila zanimanje dijakov Gimnazije Vič, ki se je nato prenašalo iz generacije v generacijo in po nekaj letih se zopet vračamo v vodo. Z letošnjim projektom za razliko od podmornice z močnimi pogonskimi motorji iščemo nizkoenergetske rešitve.



3D model končanega jadralca z že nameščenimi krili. Foto: Zavod 404

Podvodni jadralec, kot ga imenujemo, plovnost uravnava z balastnim tankom, ki ga trenutno sestavljajo štiri brizge. Te se s pomočjo elektromotorja polnijo in praznijo in tako spreminjajo povprečno gosto plovila. Ob polnih brizgah se plovilo potaplja, ob praznih pa dviguje nazaj na vodno gladijo. Premikanje je sicer zelo počasno, a na ta račun porabimo izredno malo električne energije.

Svoje ime je jadralec dobil zaradi načina premikanja. Med potapljanjem zaradi kril jadra, kot to počno jadralna letala, prav tako med dvigovanjem na površje. Načrtujemo, da bo z enim polnjenjem baterij lahko opravil vsaj 20 dvigov in spustov, med 10 in največ 200 metri globine. Nato bo moral izpluti na površje in prek sončnih celic ponovno napolniti baterije.



Sprednje brizge, s katerimi uravnavamo povprečno gostoto jadralca. Foto: Zavod 404

Zakaj nas globina tako vznemirja in mika? Morja in oceani so eni zadnjih neraziskanih kotičkov na Zemlji in vsakomur s tehničnim znanjem ali željo po odkrivanju lahko pokuka vanje. Dve tretjini Zemeljske oble pokriva voda in verjamemo, da se v njenih globinah skriva še veliko novega.

Jadralec bo med potapljanjem deloval avtonomno in na svoji poti zbiral podatke o temperaturi vode, svetlosti in slanosti, ter jih shranil na trdem disku ali jih pošiljal prek brezžične povezave. Prav ta del nam povzroča največ preglavic, saj je stabilna in hitra podatkovna povezava za nas velik izziv. V bližini obale lahko za prenos uporabimo kar mobilno omrežje, ko pa se oddaljimo od obale za več kot 4 km nastopijo težave.



Elektronske komponente znotraj jadralca. Foto: Zavod 404

Pri našem drugem podvodnem projektu večjih težav s tesnjenjem nismo imeli. Znanje pridobljeno pri Calypsu nam je pomagalo, da smo prototip izdelali hitro. Pri projektu nas še posebej veseli, da nam je pri nabavi materialov, še bolj pa pri svetovanju pri izgradnji in na pomoč pri programiranju priskočilo podjetje Celtra. Z Jadralcem želimo ob koncu letošnjega šolskega leta testirati delovanje, zopet na slovenski obali, nato pa ga pošljemo na pot po jadranskem morju. Vabimo vas, da naše delo in pot spremljate na spletni strani 404.si ali na naši facebook strani Zavod 404.



Video: Zavod 404