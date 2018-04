Znanstvenik, ki se nikoli ne vda

Že dolgo v slovenski znanosti in tudi širši javnosti kakšna novica ni tako odmevala kot nedavni, 2,5 milijona evrov vredni projekt evropskega raziskovalnega sveta MaCChines – Molekulski stroji na osnovi proteinskega origamija iz obvitih vijačnic, ki ga je prof. dr. Roman Jerala pridobil v kategoriji uveljavljenih znanstvenikov.



To je popolnoma nov tip načrtovanja proteinov, ki so ga prvi na svetu razvili v njegovi skupini (sam ga je na straneh Znanosti opisal 26. oktobra lani). Čeprav gre za umetne proteine, lahko takšne proteinske kletke pridobivajo v celicah brez škodljivih učinkov, kar jim daje velik potencial za medicinsko in tehnološko uporabo, dostavo zdravil, senzorje in nove materiale.



Evforijo je sicer sogovornik prvič povzročil že pred leti, ko je na svetovnem študentskem tekmovanju iz biosinteze iGEM na Mitu, eni najboljših univerz na svetu, v konkurenci 130 univerz tretjič v petih letih zmagala slovenska ekipa, ki jo je vodil. Takrat je v Sloveniji postal znan kot kak uspešen športni trener.



Odraščal je v Kranju, že vrsto let pa je vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu. Poleg člankov v prestižnih znanstvenih revijah o kakovosti njegovega dela pričajo nagrade in priznanja, prav tako lani pridobljeno članstvo v EMBO, prestižnem mednarodnem združenju za molekularno biologijo. Kot prvi slovenski znanstvenik je sodeloval tudi v seriji znanstvenih predavanj Znanje žanje v parlamentu. Ni imel veliko poslušalcev, vendar precej več kot njegovi nasledniki. Nič čudnega, da je pred leti za Delo izjavil, da nikoli ne bi šel v politiko.



Pred dvema letoma je v prispevku Počasno umiranje slovenske znanosti napisal tudi te preroške stavke: »Znanost je le redko na očeh javnosti. Za obveščanje javnosti se zadnja leta sicer trudimo precej bolj pogosto kot prej, in sicer z obvestili o pomembnih dosežkih slovenskih znanstvenikov. Teh je bistveno več kot pred desetimi leti. Moram povedati, da pred desetimi leti nisem niti sanjal, da bomo lahko znanstveniki v Sloveniji dosegali takšne rezultate. Zato se najbrž ustvarja vtis, da je slovenska znanost že dovolj dobra in da boljše morda niti ne potrebujemo – in da jo torej dovolj dobro financiramo.«



Zdaj morda njegov dosežek dodatno prispeva k lažnemu vtisu, da je za slovensko znanost dobro poskrbljeno. To je sicer ovrgel tudi včerajšnji shod Zakaj ne za znanost?, lahko pa smo prepričani, da ga bo kmalu ovrgel še Jerala sam, saj nikoli ni imel dlake na jeziku.



Vas je presenetil tak odziv na pridobljeni projekt ERC?



Niti ne. Projekt ERC je največ, kar lahko na evropski ali nacionalni ravni dobi raziskovalec za izvedbo temeljnih raziskav. Omogoča velikopotezne dolgoročne raziskave z oblikovanjem skupine, ki je finančno preskrbljena za pet let. Je tudi veliko priznanje, ker je ERC postal blagovna znamka odličnosti v znanosti, in s tem še en dokaz, da smo na Kemijskem inštitutu z raziskavami na našem področju v svetovnem vrhu.



Zaradi tega projekta se bo gotovo nekoliko spremenil fokus raziskav, še vedno pa bomo nadaljevali raziskave na drugih zanimivih smereh. Nedvomno se je naša pot proti projektu ERC začela z dosežki na tekmovanjih iGEM, s katerimi smo stopili na področje sintezne biologije, ki nam očitno ustreza. Več nekdanjih študentov, udeležencev tekmovanja, je vključenih prav v ta projekt, tudi več mentorjev, precej članov ekip je doslej doktoriralo in so bodisi ostali pri nas bodisi so danes na Mitu, Harvardu, ETH ... V našem laboratoriju je trenutno kakšnih 15 magistrskih in diplomskih študentov, izmed katerih se bo gotovo razvilo več bodočih raziskovalcev.



Že med študijem ste se vključili v raziskave biokemije. Tema vaše diplomske naloge je bila programiranje dizajna sintetičnega gena, kar je bilo takrat precej novo področje, o tem ste tudi objavili članek. Zaposlil ste se na IJS kot mladi raziskovalec in za doktorat pripravili prvi sintetični gen in rekombinanten protein, kar je bila osnova za skupinsko nagrado sklada Borisa Kidriča. Po doktoratu ste si sami našli mesto za podoktorsko izpopolnjevanje v ZDA, na Univerzi v Virginiji. Očitno vam nikoli ni manjkalo lastne pobude.



Drži. Čeprav bi se danes tega najbrž lotil drugače, ker zdaj vem, kako pomembno je, na kateri univerzi opraviš podoktorski študij. Virginijska je sicer cenjena, ni pa Harvard ali MIT. Kolegica Tamara Lah mi je takrat celo omogočila navezavo, prek katere bi lahko odšel na Harvard, a sem se temu odrekel, ker me tisto raziskovalno področje ni posebno zanimalo. Morda sem naredil napako, ki ni bila koristna za kariero. Če v vašem CV piše, da ste bili postdoc na Harvardu, je to vredno več kot nekaj odličnih znanstvenih objav, tako pač je. Zdaj mladim nadarjenim raziskovalcem svetujem, naj ne pograbijo prve priložnosti, temveč se najprej dobro razgledajo naokrog. Vendar mladi ljudje navadno ne poslušajo radi nasvetov, najbrž sem bil sam podoben. A dolgoročno odločen človek lahko doseže svoje cilje, res pa včasih po bolj naporni in daljši poti.



Ampak saj si je težko zamisliti boljšo kariero od vaše ...



Že, če jo gledate danes. Toda na začetku ni bilo tako enostavno. Po vrnitvi iz ZDA kljub lepi beri objav zame ni bilo več mesta na IJS, zato sem šel na Kemijski inštitut. Dolgoročno je bilo to zame gotovo odlično, a tudi tu sem najprej imel nekaj let, ki bi lahko bila precej bolj produktivna. V Sloveniji, žal, še vedno nimamo institucije zagonskih sredstev, ki raziskovalcu po podoktorskem študiju omogočajo začetno nekajletno raziskovalno delo in možnost, da se dokaže z majhno skupino. V tistem času sem si želel vsaj minimalen laboratorij z osnovno opremo, a je trajalo več kot pet let, preden sem prišel do tega, čeprav sem takoj začel dobivati sredstva za projekte in študente. Ko je za direktorja inštituta prišel Peter Venturini, sem postal vodja laboratorija za biotehnologijo, spremenil njegovo usmeritev in si začel graditi ekipo. Takrat se je začel moj raziskovalni vzpon, čeprav sem tudi prej imel zelo dobre publikacije. Ob tem sem postal še profesor za bioinformatiko na FKKT in v desetih letih prišel do naziva rednega profesorja.



S študenti ste potem leta 2006 in še večkrat v naslednjem desetletju želi uspehe na tekmovanju iGEM, s čimer ste postali močno prepoznavni v naši širši javnosti.



No, nekaj pozornosti smo bili deležni že prej, zlasti z dosežki v terapiji sepse z antimikrobnimi peptidi in še drugimi odmevnimi dosežki. So pa bili naši dosežki na iGEM zelo opaženi, ne samo zaradi zmag, tudi v strokovni javnosti, ker so bili to vsi po vrsti odlični izvirni projekti, iz katerih so izšli vrhunski znanstveni članki. Eden od njih, in to celo tisti, ki je bil na tekmovanju najmanj uspešen, dobil je 'le' zlato medajo, je bil temelj sedanjega projekta ERC.



Gotovo boste z njim marsikomu v veliko spodbudo, saj ne skrivate, da vam je uspelo šele v tretjem poskusu. Kdaj se je začelo?



Prvi preboj je bil leta 2008, ko smo objavili prvi članek v reviji družine Nature. Leta 2011 sem prvič prijavil projekt ERC in izpadel že na prvi stopnji. Nova prijava je sledila leta 2014, takrat sem že predlagal razvoj proteinskih kletk, a znova nisem prišel skozi prvo sito. Bil sem precej jezen, ker je bil projekt odličen, tudi dosežki so bili že vrhunski in povsod so bili navdušeni nad idejo proteinskega origamija, vendar nisem vrgel puške v koruzo. Potrudil sem se, da sem projekt še izboljšal. Preteklo leto je bilo tudi po kvaliteti znanstvenih objav najboljše doslej in tako mi je končno uspelo. Morda tudi zato, ker sem imel še nekoliko več sreče ali manj smole z recenzenti, poleg tega so nam tik pred oddajo projekta potrdili sprejem članka v reviji Nature Biotechnology. Za uspeh projekta sem zvedel že februarja, nato je bilo treba še dva meseca počakati do uradne razglasitve.



Torej ste že imeli nekaj časa za pripravo strategije, kako najbolje porabiti 2,5 milijona evrov?



Najbolje jih bom uporabil tako, da pridobim najboljše sodelavce in jim omogočim ustrezne razmere za opravljanje vrhunskih raziskav. Upam, da bom lahko dobil dovolj motiviranih sodelavcev v Sloveniji. Mislim, da je trenutno zame eno najbolj kreativnih obdobij v življenju, zato je ta projekt priložnost, da skupaj s sodelavci naredim še kakšen znanstveni preboj.



Kaj se da narediti v petih letih?



Prepričan sem, da bomo bistveno razširili zmogljivosti koncepta proteinskega origamija in demonstrirali nekaj aplikacij. Verjetno v petih letih ne moremo priti do dejanske medicinske ali tehnološke uporabe, lahko pa razvijemo potenciale te tehnologije. Prepričan sem, da bomo naredili še več, kot sem v projektu ERC obljubil, ker sem od oddaje projekta dobil že nekaj novih idej. Načrtoval sem večji nabor proteinskih kletk in njihovo funkcionalnost. Sicer pa je koncept ERC tak, da raziskovalcev ne utesnjuje. Če sem iskren, nimam pojma, kaj bo fokus dela čez pet let.



Ste torej kot kapitan ladje, ki se podaja na neznano morje?



To je dobra primerjava, s tem da si vreme na morju večinoma oblikujem sam.