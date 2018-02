Hitro si lahko med deseterico in zunaj trideseterice

V nordijski kombinaciji, zahtevni športni panogi, ki sestoji iz smučarskih skokov in tekov, bosta poskušala v Pjongčangu svojo kožo pod vodstvom glavnega trenerja Mitje Oraniča čim dražje prodati dva Slovenca. Ob izkušenejšem Marjanu Jelenku, za katerega bodo to druge olimpijske igre po Sočiju '14, bo naše barve branil tudi 18-letni Vid Vrhovnik, ki bo prestal ognjeni krst na največji zimski športni prireditvi. Obetavni Velenjčan, ki se je pred odhodom v Južno Korejo udeležil še mladinskega svetovnega prvenstva v Kanderstegu, se je konec lanskega novembra s 26. in 27. mestom v Kuusamu veselil svojih prvih točk za svetovni pokal, na olimpijskih igrah, ki bodo za Vrhovnika predvsem dragocena naložba za prihodnost, pa si želi čim bolje zastopati Slovenijo.



Jelenko se je v tej sezoni petkrat prebil med najboljšo trideseterico; po 24. mestu v Kuusamu si je v Chaux-Neuvu priskakal in pritekel 29. mesto, na nedavnem trojčku v Seefeldu pa je preizkušnje končal na 23., 21. in 24. mestu. V skupni razvrstitvi je ta čas 37., enajst mest pred Vrhovnikom. »Sezona se je zame – v tekaškem smislu – začela dobro, v skokih pa na tekmi vse do danes še nisem pokazal pravega nastopa. Še najboljši mi je uspel na drugi preizkušnji v Seefeldu, kjer sem imel na skakalnici sedmi dosežek, vendar pa je bil moj zaostanek od prejšnjega dneva prevelik,« je razkril 26-letni Zrečan.



Zakaj svojih najboljših poskusov s treninga še ni ponovil tudi na treningu, ne ve. »Morda zaradi prejšnje slabše zime še nisem pridobil pravega zaupanja vase, morda pa sem na ramah preprosto nosil preveliko breme, saj sem od vsega začetka lovil olimpijsko normo, ker nisem imel zagotovljenega nastopa v Pjongčangu. Ko so me potrdili za OI, mi je močno odleglo; pritisk je bil potem manjši, nastopi boljši in uvrstitve višje,« je pojasnil Jelenko, ki ima za tekmi v Pjongčangu eno željo: da bi sestavil dva dobra nastopa. »V tej sezoni sem bil v skokih že najdaljši na uradnem treningu in med najboljšo trojico v kvalifikacijah, tako da znam skočiti daleč. Poleg tega sem imel že 17. čas teka, kar pomeni, da sem tudi v tej panogi konkurenčen. Tako dobro res še nikoli nisem tekel. Zdaj moram le še enkrat oboje na isti tekmi povezati v celoto,« je prepričan najboljši slovenski kombinatorec.



Kako visoko bi lahko posegel, težko reče. »Na zadnjih preizkušnjah sta – predvsem na skakalnici – resda nekoliko odstopala Japonec Akito Vatabe in Norvežan Jarl Magnus Riiber, toda potem so (bile) razlike zelo majhne, od šestega do 30. mesta običajno le kakšnih dvajset sekund. To pomeni, da si lahko hitro med deseterico, vendar enako hitro tudi izven trideseterice,« je poudaril. Na vprašanje, ali bi se lahko izboljšal 12. mesto, kar je najboljša slovenska uvrstitev na OI v nordijski kombinaciji (dosegel jo je Andrej Jezeršek v Salt Lake Cityju '02), je Jelenko odvrnil, da si glede na zadnje rezultate takšnega cilja ne more zadati.



»Ne morem zdaj kar pričakovati, da se bom uvrstil deset mest višje kot, denimo, v Seefeldu, bi bilo pa seveda lepo, če bi imel v kombinaciji najboljši slovenski dosežek tudi na OI. V svetovnem pokalu ga imam (5. v Lillehammerju '12), poleg tega sem edini Slovenec, ki je zmagal v skupni razvrstitvi celinskega pokala (2011/12), tako da sem nekaj mejnikov že postavil,« je še dejal član NSD Medvode, ki se strinja, da je krog kandidatov za kolajne širok. V najožjega ob Vatabeju in Riiberju sodijo še Nemci Eric Frenzel, Fabian Riessle, Johannes Rydzek in Vinzenz Geiger ter Norvežani Jan Schmid, Joergen Graabak in Espen Andersen.