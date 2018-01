Hokej na ledu

L. Z.

Eden izmed vrhuncev zimskih olimpijskih iger je vedno hokejski turnir. Že drugič zapored bo na njem nastopila slovenska izbrana vrsta, ki je pred štirimi leti v Sočiju osvojila izvrstno sedmo mesto. Na igrah v Pjongčangu se bo najprej 14. februarja pomerila z reprezentanco ZDA, dva dni zatem bo sledil obračun z ruskimi hokejisti, ki zaradi suspenza svoje domovine nastopajo pod zastavo OAR (Olympic Athletes from Russia), 17. februarja pa bo sledila še tekma s Slovaško. Zanimivo, da je Slovenija, ki bo letos igrala brez prvega zvezdnika Anžeta Kopitarja, z istimi reprezentancami (če OAR enačimo z Rusijo) igrala že v Sočiju, kjer je izgubila proti Rusom in Američanom, Slovake pa premagala s 3:1. Hokejski turnir bo letos potekal v dveh dvoranah, v hokejskem centru Gangneung, ki sprejme 10.000 gledalcev, in hokejskem centru Kwandong, ki sprejme 6000 gledalcev. Finale bo na sporedu 25. februarja.