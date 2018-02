Kolajna pred Pjongčangom le še oddaljen spomin

Smučarski tek je na slovenskih tleh doživel vrhunec priljubljenosti v obdobju prevlade Petre Majdič, ki je kariero sklenila z nepozabnim bronom v Vancouvru 2010, do katerega je pritekla s počenimi rebri in ciljno črto prečkala v solzah. Vesna Fabjan je štiri leta pozneje v Sočiju presenetila z bronom v šprintu, pred igrami v Pjongčangu pa se pot do kolajne zdi mnogo težja.



Slovenska tekaška reprezentanca je v olimpijsko sezono vstopila optimistično, proti vrhu se je začela prebijati Anamarija Lampič, ki je lani na generalki v Pjongčangu dosegla prvo zmago v karieri, posledično so dvignili cilje tudi v strokovnem delu javnosti, a se uvod v letošnjo zimo predvsem ženskemu delu reprezentance ni posrečil. Prav Lampičeva je v zadnjem mesecu storila korak naprej in se približala najboljši deseterici na domači tekmi v Planici. Pot v Južno Korejo bo zanjo posebno doživetje: »Igre v Pjongčangu bodo moje prve, prav zanima me, kako je na največji športni prireditvi občutiti pritisk rezultatskih pričakovanj. Proga v Planici je zelo zahtevna, priložnosti za počitek ni in v tem pogledu bo na olimpijskih igrah nedvomno lažje.«



Lampičeva je trenutno edina slovenska tekačica, ki se dobro znajde tako v šprintu kot na daljših preizkušnjah. Vesna Fabjan v tej sezoni ni dočakala veliko šprintov v drsalni tehniki, na katerih se znajde najbolje, v Pjongčangu pa bo že četrtič del olimpijske družine. Čeprav se sezona ne odvija po njenih željah, bodo na olimpijskih igrah njen glavni adut izkušnje: »Lani me na olimpijski generalki ni bilo, a se ne obremenjujem z razmerami v Pjongčangu. Že dolgo sem v športu, sproti se prilagajam na razmere in najbolj pomembno bo, da igre pričakam sproščena.« Kot nosilka olimpijske kolajne bo v Južni Koreji pod drobnogledom predvsem slovenske javnosti, tuji strokovnjaki in tudi stavnice so po slabših rezultatih v olimpijski zimi nanjo pozabili, a 32-letnica iz Besnice pri Kranju ne meče puške v koruzo. »V javnosti sem slišala, da grem zdaj po novo kolajno, morda celo srebrno ali zlato. Nekateri se ne zavedajo, da imam zaradi sporeda v Pjongčangu letos precej manj možnosti, uvrstitev med prve tri ni realna. Res pa je, da olimpijske igre vedno ponujajo presenečenja, bomo videli, kako bo letos,« je bila v Planici manj kot mesec dni pred olimpijskimi igrami dobro razpoložena Fabjanova. V Pjongčangu bo na sporedu le šprint v klasični tehniki, v drsalni ne, Fabjanova pa se v klasiki dobro znajde le s hitrimi smučmi in na trdi podlagi, ko ima dober oprijem.



Ob Lampičevi in Fabjanovi ženski del slovenske reprezentance sestavljajo še Katja Višnar, Nika Razinger, Alenka Čebašek in Manca Slabanja. Za slednjo je Slovenija s strani Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) naknadno dobila kvoto. Moški del tekaške reprezentance sestavljata Miha Šimenc in Janez Lampič, a ne sodita med kandidate za uvrstitev v prvo deseterico. Ekipo vodi italijanski strateg Stefano Saracco, njegova pomočnika sta Matija Rimahazi in Nejc Brodar, še šest članov podpornega osebja pa bo v Južni Koreji skrbelo, da bodo slovenski reprezentanti tekme pričakali optimalno pripravljeni.