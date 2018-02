MOK naj se zamisli

Hokejski turnir je bil zaradi odsotnosti igralcev iz NHL ohromljen in je po 20 letih izgubil olimpijski čar. Še vedno pa je šlo za olimpijsko zlato in osvojili so ga Rusi. To je bilo pričakovano, ne pa tudi, da si ga bodo morali priigrati proti Nemcem. Ti so bili lepo presenečenje glede na to, da so vsi igralci prišli iz nemške lige in samo z dvema naturaliziranima Kanadčanoma. Ta uspeh zame ni bil naključje, dobro poznam DEL in vem, da gre za močno ligo, ki iz leta v leto krči število tujcev in zato mlajši igralci prihajajo do priložnosti. Začeli so delati sistematično in za to so bili zelo bogato nagrajeni. Marco Sturm je očitno trener prihodnosti, toda težko je reči, kakšen je njegov doseg, gre vendarle za prve korake v njegovi karieri. Mislim, da je opravil zelo dobro delo, kajti videlo se je, da so Nemci dobro organizirani, dobro pripravljeni na vsakega tekmeca. Prvi dve tretjini proti Švedom in Kanadčanom sta bili sijajni. Tudi vratar Danny aus den Birken je bil zelo dober. Vse skupaj se jim je izšlo, znani so po tem, da so izjemno borbeni, to srebro so si več kot zaslužili. Tudi zlato je bilo blizu. Rusi? Najboljše, kar se jim je lahko zgodilo, je bil uvodni poraz proti Slovaški, dobili so brco v zadnjico in uvideli, da ne bo šlo tako zlahka, kot so morda pričakovali. V sebi imajo vendarle nekaj ruske arogance. Imeli so tudi srečo, da so proti Nemcem izenačili z igralcem manj, toda borili so se in v podaljšku izkoristili power-play, zato jim nimam česa očitati. Svoje himne sicer niso slišali, so jo pa vseeno odpeli, za kar bodo morda celo kaznovani. Če so jim pustili igrati pod olimpijsko zastavo, ne bi bilo nič narobe, če bi jim dovolili zastopati Rusijo, kar so dejansko počeli. Zadoščenje so vseeno dobili.V prihodnje upam, da bodo na OI spet igrali vsi najboljši. Tukaj bo moral nekaj ukreniti Mednarodni olimpijski komite. Poslušal sem argumente obeh strani, MOK pa se obnaša, kot da se ves svet vrti samo okoli njega. Že res, da so olimpijske igre največji dogodek, toda ničesar ni storil, da bi rešil zaplet. NHL pač ne potrebuje nikogar, niti OI ne, v bistvu je delal uslugo MOK in igralcem, ko je naredil premor. Kompromis bi moral biti obojestranski, MOK pa svoje naloge ni opravil in ni šel nasproti NHL. Upam, da se bo spametoval in da bodo najboljši igralci spet prišli.S slovensko reprezentanco sem bil zelo zadovoljen, fantje so pokazali dobre igre. Res škoda tekme z Norvežani, na njej bi si zmago zaslužili bolj kot denimo proti ZDA. Šport je takšen, krut in ne daje ti vedno tistega, kar si zaslužiš. Slovenci so lahko Pjongčang zapustili z dvignjenimi glavami, pokazali so, da znajo igrati in da so ekipa. To bi lahko bila dobra popotnica za aprilski turnir skupine B v Budimpešti, vendar se bojim, da bo naša reprezentanca precej oslabljena. Moramo se zavedati, da fantje igrajo v močnejših ligah in če se bodo njihovi klubi uvrstili v končnice, jim ne bodo dovolili igrati za Slovenijo. Vseeno pa verjamem, da bodo kljub odsotnosti nekaterih adutov osvojili prvo ali drugo mesto in se vrnili med elito.

Nemški uspeh zame ni bil naključje, dobro poznam DEL in vem, da gre za močno ligo, ki iz leta v leto krči število tujcev in zato mlajši igralci prihajajo do priložnosti. Foto: Kiril Kudrjavcev/AFP