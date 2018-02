Predstavljamo vam: alpsko smučanje

L. Z., STA

Alpsko smučanje je v programu OI od leta 1936 v Garmisch-Partenkirchnu. Moški in ženske nastopajo v petih disciplinah - smuk, superveleslalom, veleslalom, slalom, kombinacija ter po novem na ekipni tekmi. V smuku je postavljenih malo vrat, ki so precej narazen, hitrosti so najvišje, v slalomu je obratno. Zmeraj zmaga tisti, ki progo premaga najhitreje. Slalom in veleslalom sta sestavljena iz dveh voženj, šteje seštevek obeh, kombinacija pa iz slalomske in smukaške ali superveleslalomske.







