Predstavljamo vam: biatlon

L. Z., STA

Biatlon je del olimpijskih iger od Squaw Valleyja 1960. Gre za tek na smučeh, kjer tekmovalec vmes med krogi na strelišču tudi izstreli po pet nabojev. V sprintu dvakrat, na posamični tekmi po štirikrat (po dvakrat stoje in leže). Moški tekmujejo v disciplinah sprint (10 km), zasledovanje (12,5 km), posamično (20 km), skupinski start (15 km) in štafeta (4 x 7,5 km), ženske v sprintu (7,5 km), zasledovanju (10 km), posamično (15 km), s skupinskim startom (12,5 km) in v štafeti (4 x 6 km). Tekmujejo tudi v mešanih štafetah. Zmaga tisti, ki najprej preteče progo, vsak zgrešen strel pomeni dodatni 200-metrski krog ali časovni pribitek.









