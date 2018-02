Predstavljamo vam: bob

L. Z.

Tekmovanja v bobu so ena izmed stalnic zimskih olimpijskih iger: zaradi klestenja stroškov so jih izpustili le leta 1960 v Squaw Valleyju. Letos bodo na sporedu tri discipline, moški in ženski dvosed ter moški štirised. V Pjongčangu bi lahko nastopil tudi Damjan Zlatnar, sicer slovenski rekorder v teku na 110 metrov z ovirami, ki je normo izpolnil v hrvaškem bobu, a kljub temu ne bo odpotoval v Pjongčang, saj »nima hrvaškega državljanstva«.







