Predstavljamo vam: deskanje na snegu

L. Z., STA

Premierno je deskanje kot del iger gostil Nagano 1998, za Soči sta bila dodana še paralelni slalom in slopestyle oziroma snežni park, po novem pa še akrobatski skoki, kjer tekmujejo posamično za najvišje ocene. Tekmuje se v obeh konkurencah, moški in ženski, poleg omenjenih novosti še v paralelnem veleslalomu, snežnem žlebu in deskarskem krosu. V slopestylu deskar na posebni progi z različnimi ovirami kaže čim več trikov in skokov, podobno je tudi v žlebu, v krosu po štirje v skupini tekmujejo na izpadanje, v paralelnih disciplinah dva drug proti drugemu v dveh vožnjah, ko zamenjata progi. Zmaga manjši seštevek obeh voženj. Poleg deske je glavna oprema tudi čelada in zaradi številnih dotikov podlage tudi rokavice.







