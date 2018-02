Predstavljamo vam: hitrostno drsanje na kratke proge

L. Z., STA

Disciplina »short track« oziroma hitrostno drsanje na kratke proge je del olimpijskega programa od Albertvilla 1992, prvič so ga predstavili v Calgaryju 1988. Gre za šport, podoben hitrostnemu drsanju, vendar na precej manjšem ovalu, kjer več drsalcev tekmuje hkrati. Moški se merijo na 500 m, 1000 m, 1500 m in v štafeti na 5000 m, ženske pa na 500 m, 1000, 1500 m in štafeti na 3000 m. Tekmo zaznamuje hitrost z veliko padci, tekmovalci v naslednji krog napredujejo glede na uvrstitev in ne na čas, torej po sistemu izpadanja. Glavna oprema so posebne drsalke, rokavice, ščitniki in čelade.









