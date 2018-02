Predstavljamo vam: kerling

Merita se dve moštvi s po štirimi igralci, nastopajo moške in ženske ekipe ter po novem mešane dvojice.

L. Z., STA

Kerling je igra na ledu s težkimi kamni in tekmovalci, ki jim s hitrimi potezami metel čistijo pot. Velik kamen, težak slabih 20 kg, drsi proti krogu, tekmovalec pa pred njim čisti led. V kerlingu se merita dve moštvi s po štirimi igralci, nastopajo moške in ženske ekipe ter po novem mešane dvojice. Cilj igre je čim bolj približati kamen ciljni točki v središču koncentričnih krogov. Prvič so kegljanje na ledu izvedli leta 1924 v Chamonixu, nato po desetletjih premora znova v Naganu 1998.









Pripravili smo še več interaktivnih grafik. Oglejte si jih s klikom na spodnje povezave:



Predstavljamo vam: deskanje na snegu



Predstavljamo vam: alpsko smučanje



Predstavljamo vam: smučanje prostega sloga



Predstavljamo vam: sankanje



Predstavljamo vam: hitrostno drsanje



Predstavljamo vam: bob

Predstavljamo vam: hokej na ledu

Predstavljamo vam: smučarske skoke