Predstavljamo vam: umetnostno drsanje

Umetnostno drsanje je najstarejša olimpijska disciplina ZOI, saj je bila leta 1908 še del poletnih iger. Tekmovanje poteka posamično za moške in ženske, v športnih in plesnih parih ter v mešanih ekipah. Posamična tekma sestoji iz kratkega in prostega programa z nekaterimi obveznimi elementi, ki jih mora vsak pokazati. Tudi pri parih je podobno, a skoke, obrate in korake zamenjajo dvigi, meti in sinhronizirani skoki. Plesni pari imajo dodano še oceno ritmičnega gibanja na glasbeno spremljavo.









